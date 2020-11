TRUMP ZAMIJENIO ’SPORNOG’ MINISTRA OBRANE: Ovaj mjesecima imao spremno otkazno pismo

Putem Twittera, Donald Trump smijenio je dosadašnjem ministra obrane Marka Espera, a na njegovo mjesto došao je Christopher C. Miller.

“Christopher C. Miller, direktor nacionalnog antitetorističkog centra (NCTC), obnašat će dužnost ministra obrane od ovog trenutka” napisao je Trump pa dodao: “Chris će obavljati odličan posao! Mark Esper je otpušten. Zahvaljujem mu se na službi.”

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020