Trump sve oštriji prema konkurentima: ‘To što oni rade je državni udar’

Američki predsjednik Donald Trump zaoštrio je u utorak retoriku nazvavši istragu koju u svrhu opoziva protiv njega otvaraju demokratski zastupnici “državnim udarom” kojim se želi “narodu oduzeti vlast”.

Američki mediji izvijestili su da su dvije osobe zaposlene u State Departmentu pristale svjedočiti ovaj te idući tjedan o Trumpovim kontaktima s Ukrajinom a koji su u srži istrage.

Američki državni tajnik Mike Pompeo kojemu je Kongres zaprijetio subpoenom (obvezujućim nalogom za svjedočenje) potvrdio je u utorak da je bio prisutan kada je Trump razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim 25. srpnja.

Demokratski zastupnici kazali su da će Pompeo biti svjedok na saslušanjima. Dosad je Pompeo odbijao potvrditi da će svjedočiti te je nazvao istragu maltretiranjem i zastrašivanjem. Prošli tjedan su demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa počeli istragu usredotočenu na telefonski razgovor kojim je Trump zatražio Zelenskog da istraži Joea Bidena, demokrata koji ima najviše izgleda steći stranačku nominaciju za predsjedničke izbore

“Kako svaki dan sve više doznajem, zaključio sam da se ne provodi postupak opoziva (impeachment), to je DRŽAVNI UDAR”, napisao je Trump na Twitteru.

Trump je već zaoštrio retoriku i istragu naziva “lovom na vještice”. Za vikend je na Twitteru napisao da bi njegovo uklanjanje s dužnosti postupkom opoziva vodilo “građanskom ratu”, a zbog takvog izbora riječi zabrinuli su se i članovi njegove Republikanske stranke.

Democrats are trying to undo the Election regardless of FACTS! pic.twitter.com/cQ3B1bGD4L

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. listopada 2019.