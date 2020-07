TRUMP OPET PO SVOM Odgodio bi predsjedničke izbore jer će u ovom obliku donijeti sramotu Americi

Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama trebali bi se održati u studenom, no trenutni predsjednik, Donald Trump smatra kako bi se oni mogli odgoditi.

Naime, zbog koronavirusa, razmišlja se o dopisnom glasanju, a ono je po Trumpu otvoreno za razne prijevare i u konačnici netočne rezultate. Iz tog razloga, predlaže da se izbori odgode do vremena kada će se moći glasati “ispravno i sigurno”.

Svoje je mišljenje naravno podijelio i na Twitteru gdje je naveo kako će, održavanjem izbora u ovom obliku, izbori 2020 biti najnetočniji, a da će rezultati biti ostvareni prijevarom. Takvo postupanje pak osramotit će čitavu državu, napisao je.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020