TRUMP: O Idlibu saznao nedavno na političkom skupu, a onda prolistao novine kako bi doznao više!

Autor: Hina

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da nikada nije čuo za sirijsku pobunjeničku pokrajinu Idlib kojoj prijete sirijske i ruske snage, sve dok mu za Idlib prije mjesec dana nije rekla jedna žena na političkom skupu njegovih pristaša.

Po podacima UN-a oko tri miljuna ljudi živi u tome području, uključujući tisuće islamističkih boraca i Ujedinjeni narodi mjesecima upozoravaju na humanitarnu katastrofu ako dođe do ofenzive vladinih snaga.

Pokrajina je ušla u fokus svjetskih medija početkom godine kada su sirijski pobunjenici srušili nad tom pokrajinom ruski borbeni zrakoplov.

Prošlotjedni rusko-turski dogovor spriječio je ofenzivu vladinih snaga uspostavom demilitarizirane zona između pobunjenika i sirijskih snaga.

Govoreći na konferenciji za novinare u New Yorku, Trump se pohvalio da je upravo on prisilio Rusiju, Iran i Siriju da odustanu od ofenzive, tako što ih je u tvitu od 4. rujna upozorio da će učiniti “golemu humanitarnu grešku budu li sudjelovali u toj mogućoj ljudskoj tragediji”.

“Sirija je u kaosu i bio sam odgovoran (spriječiti ofenzivu) i nadam se da će tako i ostati”, rekao je Trump. “Kada sam se prije nekoliko tjedana oglasio na društvenim mrežama o Idlibu, poručio sam im ‘Ne činite to!'”, dodao je.

Američki predsjednik je potom objasnio kako je za situaciju u Idlibu saznao od žene koja je bila na skupu njegovih simpatizera.

“Bio sam na skupu s puno ljudi i jedna je žena ustala i rekla da ima jedna pokrajina u Siriji u kojoj živi tri milijuna stanovnika. Iranci, Rusi i Sirijci upravo je okružuju i ubit će moju sestru i milijune ljudi samo zato da se riješe 250.000 ili 300.000 terorista”.

“Rekao sam joj da se to neće dogoditi. Nikada prije nisam čuo za Idlib. Vratio sam se i uzeo u ruke bijedni New York Times i otvorio ga….nije bilo na naslovnici, ali je bila velika priča i rekao sam wow, to je ista priča koju mi je ispričala ona žena i nisam mogao vjerovati da bi netko to mogao učiniti”, kaže Trump.

Dodao je da je u novinama pisalo kako bi napad mogao početi idućega dana pa je napisao tvit i naredio svojim ljudima, uključujući državnog tajnika Mikea Pompea i savjetnika za nacionalnu sifgurnost Johna Boltona, da “ne dopuste da se to dogodi”.

“To ne znači da ne mogu biti selektivni, ali nemojte ubiti milijune ljudi…i tako sam to zaustavio. Nitko mi zbog toga neće zahvaliti, ali to je OK jer ljudi znaju, puno Sirijaca mi je zahvalilo zbog toga”, tvrdi Trump.

Ostali zapadni čelnici, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, također su ustvrdili da su koordinirani pozivi Siriji i njezinim saveznicima da ne kreću u ofenzivu bili važni za odluku da se odustane od napada.