Sud u samoproglašenoj proruskoj Narodnoj Republici Donjeck u četvrtak je osudio na smrt dvojicu britanska i jednog marokanskog dobrovoljca. Njih su ruske snage zarobile u Mariupolju, pišu ruski prorežimski mediji. Osuđeni su Aiden Aislin i Shain Pinner tijekom suđenja koje je trajalo nekoliko dana, a promatrači tvrde da se radilo o namještenom suđenju. Njih dvojica osuđeni su na smrt zajedno s Marokancem Saaudinom Brahimom zbog terorizma.

Tako je ruska prorežimska novinska agencija RIA Novosti u srijedu objavila snimku koja prikazuje kako Britanci potvrdno odgovaraju i priznaju krivnju za kaznena djela terorizma, počinjenje kaznenih djela u sklopu kriminalne organizacije te nasilno preuzimanje vlasti.

Tijekom suđenja Britanci su rekli da su služili u postrojbi ukrajinskih marinaca, što ih čini aktivnim pripadnicima vojske i trebali su biti zaštićeni Ženevskom konvencijom kao ratni zarobljenici.

Strani mediji su prokomentirali da Rusija koristi ovo suđenje kako bi izvršila pritisak na Veliku Britaniju. Time žeče iznuditi razmjenu ruskih zarobljenika osuđenih za ubojstva i ratne zločine tijekom ruske invazije na Ukrajinu.

Predsjednik sudačkog vijeća koji je izrekao smrtnu kaznu opisao je kaznu kao pravednu. Aleksandar Nikulin rekao je da se sud rukovodio ne samo propisanim normama i prijeporima, već i glavnim, nepovredivim načelom pravde.

U priopćenju za medije Aislinova obitelj poručila je da je on gotovo četiri godine služio u ukrajinskim marincima i nije nib plaćenik ni špijun. Nakon svega oglasio se i ritanski parlamentarni zastupnik Robert Jenrick, koji je rekao da je suđenje Aislinu i ostalima nevjerojatno kršenje međunarodnog prava i mora biti osuđeno.

Glasnogovornik Borisa Johnsona je rekao: “Duboko smo zabrinuti zbog toga. Stalno smo govorili da ratni zarobljenici ne bi trebali biti iskorištavani u političke svrhe”.

