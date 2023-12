Tri male državice strahuju od Putinova sljedećeg poteza: ‘Sve opcije su uvijek otvorene’

Autor: Milan Dalmacija

Nakon Moldavije i Finske, baltičke zemlje strahuju od toga da bi ih Rusija mogla napasti. Ta mogućnost se provlači još od početka invazije u Ukrajini. Štoviše, Švedska i Finska su prošle godine pristupile NATO-u što je dodatno izazvalo tenzije u sjevernoj Europi, ali i među članicama NATO-a te Rusijom.

Nakon što je mađarski premijer Viktor Orban na Summitu Europske unije stavio veto na isplatu 50 milijardi eura za pomoć Ukrajini do 2027. godine, a još otprije je blokirana 61 milijarda dolara koje su Republikanci blokirali u Kongresu, raste strah od izravne konfrontacije s Rusima. Često se mogu čuti upozorenja kako je Europa sljedeća, ako Ukrajina padne.

Stanje na terenu tako ne sugerira. Ruska je vojska tijekom ljeta odbila veliku ukrajinsku protuofenzivu, a otada nema značajnijeg napretka ni s jedne, ni s druge strane. Barem na terenu to djeluje kao iscrpljivanje, čega je svjestan i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, tražeći još novca i naoružanja.

Putinovi interesi

No, može li Baltik zaista biti Putinova meta? On sasvim sigurno ima interese u tom dijelu Europe, pogotovo zato jer njegova Baltička vojna flota više ne može mirno ploviti sjeverom Europe. Uz to, postavlja se pitanje enklave Kalinjingrad, smještene između Bjelorusije i Litve, koja je značajan pravac za transport roba i sirovina, ali i plinovoda Sjeverni tok.

Stoga nije neobično da se najviši vojni zapovjednici Litve, Latvije i Estonije boje mogućeg napada iz Rusije. Te su zemlje značajno pojačale svoje vojne kapacitete u posljednjih nekoliko godina. Pritom ne mislimo na vrijeme invazije Rusije, već na njen upad u Ukrajinu 2014. godine. U Litvi je ponovno uveden obvezni vojni rok 2015. godine, a većina Litavaca skeptična je oko sigurnosti upirući prstom u svog istočnog susjeda.

“Mi još uvijek imamo noćne more od ruskih napada, ne samo tenkova u Ukrajini i Gruziji, nego i tu u glavnom gradu”, rekao je nedavno litavski ministar vanjskih poslova, Gabrielius Landsbergis za Financial Times.

Estonci se spremaju

Niti Estonci nisu puno mirniji. Kako piše Politico, na otoku Saarema su nedavno po prvi puta raspoređeni francuski vojnici koji sudjeluju u godišnjim vojnim vježbama Estonske obrambene lige. U toj postrojbi je trenutno 18.000 vojnika. Francuzi su prisutni u toj zemlji od 2017. godine u sklopu NATO-ovog programa pojačane prisutnosti, no ovo je prvi puta da su stacionirani na otoku s kojeg se može kontrolirati prilaz Finskom zaljevu, ali i Sankt Peterburgu.

“Rusija želi povećati svoju moć. Po mom mišljenju, doći će do sljedeće invazije. U našoj zajednici ne pitamo što ako, pitamo kada”, rekao je poručnik Kristjan Kaup, lokalni načelnik stožera Estonske obrambene lige.









Puno je paničnija izjava stigla od glavnog vojnog zapovjednika estonske vojske Martina Herema. On je ustvrdio da se “Rusija ne boji NATO-a”. Štoviše, drži da bi mogla napasti Baltik godinu dana od kraja rata u Ukrajini. Stoga više ne žele govoriti o tome da će Rusija napasti, već se žele spremiti za eventualni napad.

Moguć je i Treći svjetski rat

Pitanje je kad će rat završiti i hoće li uopće doći do daljnjih ruskih napada, upozorava stručnjak za vojnu i političku sigurnost, profesor Marinko Ogorec. Po njemu napad Rusije na Baltik nije realan, ali upozorava da ništa nije isključeno.

“Nakon što se dogodilo ovo što se dogodilo s Ukrajinom, sve opcije su uvijek otvorene. Da se razumijemo, nikad se ne može ništa reći sa stopostotnom sigurnošću, ali nisam siguran da u ovom trenutku Rusija ima za to snage, potencijala i mogućnosti”, tvrdi Ogorec.

Napad na Latviju, Litvu i Estoniju definitivno bi značio sukob s NATO-om, tvrdi Ogorec. Sve tri zemlje su članice sjeverno-atlantskog vojno-obrambenog saveza, a poznato je da će se pri napadu na jednu zemlju članicu, aktivirati članak 5. ugovora o zajedničkoj obrani, koji jamči vojnu reakciju svih ostalih zemalja članica. Takav bi rasplet, tvrdi Ogorec, doveo do Trećeg svjetskog rata.

“Putin je toga duboko svjestan, tako da vjerojatno do takve situacije i do takve opcije neće doći. Vidimo kako prolazi s Ukrajinom. Vidimo da je Ukrajina bila i pokazala se jako tvrdim orahom. Naravno, kada bi napao NATO, onda bi to bio početak njegovog kraja. Mislim da je on toga duboko svjestan”, smatra Ogorec.

PR panika?

Čemu onda panika na Baltiku? Moguće je, kaže stručnjak, da je riječ zapravo o načinu kako motivirati jačanje daljnje pomoći Ukrajini. Rekli smo, blokirano je 50 milijardi eura i 61 milijarda dolara izravne vojne pomoći Ukrajini koju Zelenskij s nestrpljenjem očekuje. Kolebanje među članicama EU i NATO-a moglo bi se odraziti i na uspjeh ukrajinske vojske na terenu. Ukrajinci se već žale na nedostatak protuoklopnog naoružanja.

“Ne treba dizati paniku, ne treba biti paranoičan. Osobno mislim da je ovo sve u konzultaciji kako bi se pronašli dodatni napori u Europi da se pomogne Ukrajini i kako bi se na neki način dodatno motivirale elite, pa i narodi europskih europskih zemalja da se pomogne Ukrajini. Vidimo da ta pomoć intenzivno slabi, zaključio je profesor Ogorec.