TREĆI SVJETSKI RAT NA POMOLU? BIJES KLJUČA! Analitičar nije optimističan: ‘Nedvojbeno je moguć sukob, reakcije sa Zapada su zakomplicirale odluku’

Tenzije svakog dana rastu zbog situacije na ukrajinskoj granici, vojska još uvijek mirno stoji, a svjetske sile međusobno gotovo da prijete. Rusija je u utorak rekla da s velikom zabrinutošću prati situaciju nakon što su Sjedinjene Države stavile 8500 vojnika u pripravnost kako bi bili spremni za slanje u Europu u slučaju eskalacije ukrajinske krize. Glasnogovornik Kremlja optužio je Washington za raspirivanje napetosti oko Ukrajine te ponovio stajalište Moskve da su uzrok kriza potezi SAD-a i NATO-a, a ne rusko gomilanje desetaka tisuća vojnika blizu ukrajinske granice. Zapadne države drugačijeg su stava pa optužuju Rusiju da ponovno planira napad na Ukrajinu nakon što je zauzela i anektirala Krim 2014. Dok traju prepucavanja na međunarodnoj sceni, porazgovarali smo s političkim i sigurnosnim analitičarem Denisom Avdagićem hoće li doista doći do novog sukoba.

Nažalost, govori nam analitičar, nedvojbeno je moguć sukob, odnosno bolje rečeno agresija na Ukrajinu.

“U to ne treba sumnjati, to se već dogodilo, pa nas ne treba iznenaditi nova mogućnost. Grupiranje ruskih snaga upućuje već duže vrijeme da je to tako, a reakcije sa Zapada posve sigurno su zakomplicirale odluku o tomu, koja je zapravo na samom Putinu. On mora vagnuti konzekvence takvog čina s onim što će dobiti, a to je u najboljem slučaju Ukrajina ili tek jedan njen dio. Mediji situaciju prate konstantno, a pozornost koja se pridaje je prikladna s obzirom na to da bi invazija posve promijenila međunarodne odnose, sigurnosnu situaciju u Europi, ali i globalnu ekonomiju, posebno gledajući energetiku i trgovinu energentima”, smatra Avdagić.

Neugodna situacija na Mediteranu

Na pitanje što je u ovoj situaciji najvažnije za našu regiju analitačar navodi da je posve jasno da se mora sačuvati mir u Bosni i Hercegovini.

“Moramo jasnije ocrtati europsku perspektivu za sve zemlje regije, nema boljeg alata za stabiliziranje od europskih integracija. U tom smislu, inicijative poput ‘Otvorenog Balkana’ nisu adekvatne zamjene, i posve jasno predstavljaju i problem”, pojašnjava.

A dotakli smo se i neobične situacije na Mediteranu, diljem kojega se gomila sve veći broj brodova.

“Mediteran postaje nadamo se privremeno ‘parkiralište’ većeg broja vojnih brodova kako savezničkih, onih NATO-a, tako i ruskih. Sve je za sad pod okriljem vojnih vježbi, ali zabrinutost je da će ruski brodovi poslužiti pomorskom napadu na Ukrajinu. U svakom slučaju, takvo gomilanje mornaričke ofenzivne snage nije niti malo ugodno, pogotovo ako se više ne priča samo o pomorskim vježbama”, rekao je Avdagić.

‘Nezadovoljstvo buja na svim razinama’

“Posljedice su već sada prisutne, jedino je sigurno kako će nastupiti kaos na tržištu ako dođe do najcrnjeg scenarija i invazije. Veliki utjecaj će imati moguća odluka o prekidu opskrbe Europe ruskim energentima koju mogu donijeti i Rusi i Europa. S druge strane, ako bi se jasno ocrtalo kako do invazije na Ukrajinu neće doći realno bi bilo očekivati i obrnuto, odnosno pad cijena energenata. Nadajmo se da će upravo do potonjeg i doći, ne samo zbog interesa svih nas kao potrošača nego i zbog naše ukupne sigurnosti”, napominje.

Čini se doista kako je svijet na granici pucanja nakon turbulentnih godina krize proizašle iz okrutne pandemije. Analitičar smatra da nezadovoljstvo buja na svim razinama.

“Epidemiološke mjere su nam svima uvelike izmijenile živote, a ujedno su smanjile i kontakte na državnim razinama. Osjeti se taj nedostatak češćih susreta na najvišoj razini jer se upravo tijekom njih najlakše smiruju tenzije. Susret oči u oči uživo, stisak ruke, direktni razgovor, to je nešto što ne može zamijeniti video poziv ili telefonski razgovor, to zna svatko od nas. Ostaje nam za nadati se kako će razum ipak prevladati, a agresija gasnuti. Dizanje nove željezne zavjese ne bi bilo dobro za svijet i pitanje je da li bi se neka nova granica takve vrste srušila tako ‘brzo’ kao ona hladnoratovska”, zaključuje Avdagić.