‘TRAJE MOBILIZACIJA, GRAD JE TOTALNO RAZRUŠEN!’ Bosanac u Donjecku: ‘Bili smo dovoljno glupi, mladi i naivni da smo vjerovali da neće baš na nas doći’

Autor: L.B.

Napetost i iščekivanje. Tim je riječima situaciju u Donjecku, dijelu Ukrajine koji je pod vlašću proruskih separatista, opisao Bosanac, koji u Ukrajini živi i radi od 2017. godine,

“Ljudi su dosta uplašeni”, rekao je za Radio Slobodna Europa(RSE) državljanin Bosne i Hercegovine, čije ime zbog sigurnosti i prirode posla koju obavlja neće biti objavljeno.

On kaže i kako mu se čini da je situacija jednako teška bila i 2017. godine, kada je došao u Ukrajinu.

“Bilo je više incidenata, eksplozija i pucnjava. Ali situacija nije idealna sada, ne želim to reći. Ali, nema razaranja, nema destrukcije, nema restrikcija, kao što je recimo bio slučaj kad je rat počeo u BiH 1992. godine”, kaže i dodaje:

“Ja nekad u šali znam reći da je ovo ‘civiliziran rat’ u usporedbi s onim što je bilo u Bosni tijekom rata”.

Traje mobilizacija

Objasnio je i da je grad Donjeck, gdje živi, srce tzv. Donjecke narodne republike (DNR), kojoj je Rusija priznala neovisnost 21. veljače.

Trenutačno, kako navodi, traje mobilizacija. U svome radu najviše vremena provodi u Donjecku, a na teritorij koji je pod kontrolom Vlade Ukrajine ide dvaput tjedno.

Linija razgraničenja je blizu Donjecka i aerodroma u ovom gradu koji je, opisuje, “totalno razrušen”.









“Mi smo do pandemije svaki dan prelazili tu granicu, tu liniju, sad je to rjeđe. Kolega koji radi u Krematorsku, gradu koji kontroliraju vladine snage, kaže mi da se ljudi tamo spremaju, kupuju zalihe namirnica. Spremaju se, iščekuju. To je ljudski da su prepadnuti, da žive u neizvjesnosti, da žele da se što je moguće više pripreme. Kao što je bilo i kod nas, kao što je bilo svuda”, govori.

Usporedio Ukrajinu s BiH 1992.

Donjeck se nalazi na istoku Ukrajine. Grad ima oko dva milijuna stanovnika i jedan je od glavnih centara proizvodnje čelika u Ukrajini. U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, koji je 700 kilometara daleko od Donjecka, već pet godina živi 50-godišnji Sarajlija.

Kaže kako se u razgovoru s lokalnim stanovništvom može reći da su vrlo individualni pristupi cijeloj ovoj situaciji.

“Dok su neki poprilično prestrašeni za budućnost, drugi su potpuno opušteni i smatraju da su ovo neka politička previranja, odnosno blefiranje s jedne i druge strane, i da se apsolutno ništa neće desiti”, kaže.









Situaciju je usporedio s periodom pred rat 1992. godine u Bosni i Hercegovini, kada je studentske dane tada zamijenio vojničkima. Prije toga je, priča, bio opušten i mislio da je rat “negdje daleko”, da neće doći do BiH i Sarajeva.

“Bili smo dovoljno glupi, mladi i naivni da smo vjerovali da neće baš na nas doći. U tom pogledu dešava se nešto slično i ovdje [u Ukrajini]. I ja sam bio jedan od omladinaca koji je sjedio vani u kafiću kada su prvi avioni, MiG-ovi, preletjeli iznad glava i istresli svoje bombe tamo na moj grad. To je bio prvi šok”, kaže za RSE državljanin BiH.

‘Nema više gužvi po gradu’

Ukrajina ima površinu od 603.700 kvadratnih kilometara i jedna je od najvećih europskih država. Zemlja na istoku Europe ima oko 47 milijuna stanovnika. Veličina ove države, smatraju sugovornici RSE, doprinosi tome da ljudi ne obraćaju pažnju u svim njezinim dijelovima na to što se događa u regijama na istoku, gdje su napetosti najveće.

“Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH, pa možda i to doprinosi tome da ljudi možda i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu, ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti”, kaže sugovornik RSE koji uspoređuje događanja s onima iz BiH, početkom devedesetih godina, kada su se građani prvo snabdijevali hranom, i sadašnjeg stanja u Ukrajini.

Razlika je, kaže, to što u Kijevu nema gužvi u supermarketima.

“Ne primjećujem da ljudi kupuju više nego što su inače kupovali. Čak, čini mi se da su manje gužve na kasama nego što su prije bile. Police su krcate i u tom smislu se ne osjeti apsolutno nikakva razlika.”

Ipak, pojašnjava da je grad prazniji, ne osjeti se užurbanost prometa, više nema toliko ljudi na ulicama.