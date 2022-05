TRAGIČNA NESREĆA: Pet osoba poginulo u padu malog zrakoplova u Francuskoj, među njima i dijete

Pet osoba, među kojima i dijete, poginulo je u subotu u padu malog zrakoplova u jugoistočnoj francuskoj regiji Auvergne-Rhône-Alpes.

Francuska televizija BFMTV prenijela je izvješće lokalne policije u kojem se navodi da se nesreća dogodila na čistini u blizini grada Adrets u departmanu Isère.

Mali zrakoplov Jodel D140 pripadao je aeroklubu i bio je na svom prvom letu. Poletio je s aerodroma Versoud u blizini Grenoblea.

Prema informacijama televizijske postaje France 3, u nesreći je poginulo petero ljudi, od kojih su četvero bili članovi iste obitelji. Među poginulima je četvero odraslih i jedno dijete.

