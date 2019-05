TRAGEDIJA U BUDIMPEŠTI: U strašnoj nesreći poginulo sedmero turista, velik broj ih je ozlijeđen

U kasnim večernjim satima jučer se u Budimpešti, kod mađarskog parlamenta, dogodila tragična nesreća u kojoj je, kako se za sada zna, smrtno stradalo najmanje sedmero ljudi, dok ih je 19 ozlijeđeno.

Do tragedije je došlo kada se prevrnuo turistički brod, na kojem je bilo 33 ljudi, turistima iz Južne Koreje. Bio je privezan na Dunavu, u blizini zgrade mađarskog parlamenta i navodno ga je pogodilo drugo turističko plovilo, a zatim se prevrnuo na rijeci, koja je preplavljena jakim strujama nakon oluje u Budimpešti.

#Breaking: Just in – More than 34 people slipped into the water today, after a boat capsized and sunk this evening on the #Danube river in #Budapest. Reports of at least seven people dead and at least 11 people missing. pic.twitter.com/rIaDSZmEpl

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 29. svibnja 2019.