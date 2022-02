‘TO SE NIJE SMJELO DOGODITI’ Reakcije na ruski napad: ‘Ovo je užasan dan za Ukrajinu i mračni dan za Europu’

Nakon što su ruske snage u četvrtak oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu napale Ukrajinu iz Bjelorusije kao i iz Rusije uz bjelorusku potporu, a napad je pokrenut i s anektiranog Krima, priopćila je ukrajinska granična služba.

Američki predsjednik Joe Biden kontaktirat će sa svojim kolegama iz grupe G7 kako bi se odredile strože mjere protiv Rusije nakon što je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo, kako je Biden rekao, “rat s predumišljajem” protiv Ukrajine. Biden je rano jutros razgovorao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, rekavši da će Sjedinjene Države i njihovi saveznici odgovoriti na ujedinjen i odlučan način na ono što je nazvao neizazvanim i neopravdanim napadom ruskih vojnih snaga na Ukrajinu.

“Predsjednik Putin odabrao je rat s predumišljajem koji će izazvati katastrofalne gubitke života i ljudsku patnju”, rekao je Biden.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je vojne akcije u Ukrajini i pozvao Moskvu da ih odmah okonča.

“Francuska snažno osuđuje odluku Rusije da počne rat s Ukrajinom. Rusija mora odmah okončati vojne operacije”, napisao je na Twitteru Macron.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg oštro je osudio ruski nepromišljeni i ničim izazvani napad na Ukrajinu i rekao da će se saveznici u NATO-u sastati kako bi se pozabavili posljedicama “agresivnih akcija” Moskve.

Britanski premijer Boris Johnson poručio je da je zgrožen događajima u Ukrajini te je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom o sljedećim koracima.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022