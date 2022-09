‘TO JE ODVRATNO, ONI SU BOLESNI!’ Očajnički apel majki koje su pronašle sinove mrtve: ‘Ljudi koji to prikazuju su odrasli, a ne djeca’

Autor: L.B.

Nakon sudjelovanja u internetskom izazovu u kojem je život izgubio Archie Battersbee, u Škotskoj je pronađen mrtav još jedan tinejdžer.

Naime, njegova majka Lauryn Keating pronašla je Leona Browna (14) u sobi 25. kolovoza, pri čemu nije reagirao na podražaje. Zato je sada uputila javno upozorenje drugim roditeljima i navela koliko mogu biti opasni trendovi na internetu.

Ispričala je za Daily Record kako je Leon pokušao izvesti izazov Blackout, trend na društvenim medijima u kojem ljudi zadržavaju dah sve dok ne padnu u nesvijest. Prijateljica njezina sina rekla je da je Leon radio izazov na Facetimeu nakon što ga je vidio na TikToku.





‘Ne očekujete da će to napraviti vaše dijete’

“Moj Leon je htio to prvi probati. On i njegovi prijatelji su vjerojatno mislili da je sve to smiješno i da se radi o zezanciji. Jedna od njegovih prijateljica na Facetimeu mi je rekla što je napravio. Kazala je da su svi mislili da će se probuditi. Ali Leon se nije vratio”, ispričala je majka.

“Čula sam za ovaj izazov jer se to dogodilo i Archiju Battersbeeju. Ali jednostavno ne očekujete da će to napraviti vaše dijete. Molim vas, upozorite ih, ovi online izazovi nisu vrijedni njihovih života. Nisu vrijedni lajkova”, dodala je.

Leon je pohađao srednju školu u Cumbernauldu.

“Bio je najsretniji dječak ikad. Volio je nasmijavati ljude. Leonu je sve uvijek bila šala”, kazala je Keating.

Smrt Archieja Battersbeeja

Majka Archieja Battersbeeja Hollie Dance nedavno je izjavila da su 82 djeteta umrla pokušavajući izvršiti isti izazov. Govoreći za Mirror u svom prvom intervjuu otkako je Archie preminuo, rekla je da društvene mreže ne čine dovoljno kako bi se zaustavio štetan sadržaj na internetu.

"To je dostupno, tjeraju našu djecu da rade te izazove, to je odvratno. Ljudi koji prikazuju te izazove su odrasli, a ne djeca. Oni su bolesni. Te ljude treba pozvati na odgovornost", kazala je Dance.









Dodala je kako je nedavno na internetu pronašla snimku muškarca u 30-im godinama koji demonstrira kako izvesti ovaj izazov tako da se nešto zaveže oko vrata.

Dance je 7. travnja pronašla Archieja bez svijesti u njihovom domu u Southendu nakon što je pokušao napraviti izazov. Liječnici londonske bolnice su kazali da je pretrpio strašne ozljede na mozgu. Nakon dugotrajne pravne bitke za produljenje liječenja, Archieju su 6. kolovoza isključeni uređaji za održavanje života i on je preminuo.