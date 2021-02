TKO ODLUČUJU O TRUMPU? Bivšem američkom predsjedniku prijeti opoziv, no posljednji pokušaj pokazao je zanimljiva stajališta republikanaca

Autor: Matea Vidić/Hina

Zbog “poticanja na pobunu” u napadu na američki Kapitol, bivšem američkom predsjedniku, Donaldu Trumpu prijeti opoziv koji bi mogao utjecati na njegovu mogućnost sada već najavljivanje ponovne kandidature na predsjedničkim izborima.

Ključnu ulogu u donošenju odluke imaju tako tužitelji – redom kongresnici Demokrata, ali i ljudi odani Trumpu – ujedno i Senatori koji su sami bili žrtve napada. Tu je dakako i sudac koji je i zapečatiti sudbinu Trumpa. Zanimljivo je dakako dodati kako je na mjestu suca, pravnom dogmom proglašen dakako predsjednik američkog Vrhovnog suda. Na tom je mjestu donedavno, odnosno za vrijeme Trumpove vladavine sjedio sudac John Roberts, koji se sada povukao iz procesa pa je na njegovo mjesto morao doći 80-godišnji senator Patrick Leahy. Njega je jednom prilikom Trump nazvao alkoholičarem.

U svakom slučaju, predvodnik tužitelja Jamie je Raskin, ustavni stručnjak koji je počeo raditi na nacrtu tužbe za opoziv odmah nakon napada, a iz perspektive Trumpovih pristaša, značajni su 41-godišnji konzervativni senator Josh Hawley iz Missourija i senator Ted Cruz, bivši ustavni odvjetnik iz Teksasa.

Tu je dakako i senator Rand Paul. Svi oni vode bitku bučnu bitku nad procesom pa je tako Cruz isti nazvao osvetoljubivom namjerom protiv bivšeg predsjednika, a Paul je rekao kako ih vodi “poremećena mržnja” prema Trumpu.

Paul je inače i nametnuo glasovanje da se zbog neustavnosti zaustavi suđenje, no pokušaj je propao, ali je pokazao i kako pet republikanaca želi nastavak suđenja.









Ta brojka pak niska je s obzirom na to da osuda zahtijeva dvotrećinsku privolu Senata, a to znači da čak 17 republikanaca treba Trumpa proglasiti krivim. As u rukavu dakako oni su neodlučni, a takve su recimo Lisa Murkowski i Susan Collins.

Nekoliko republikanaca i u prethodnom je postupku opoziva glasao protiv Trumpa, a nekoliko njih i sada otvoreno ističe isto.

Podsjetimo, na prošlom opozivu, Trump je također opozvan u Zastupničkom domu, ali ne i u Senatu.