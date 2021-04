TKO NAKON ANGELE MERKEL? Nijemci su pred važnim izborima, a kancelarku bi ponovo mogla zamijeniti kancelarka

Autor: Andrej Jelušić

Njemačka je pred velikom odlukom jer na jesen slijede izbori kada će dobiti novog kancelara ili kancelarku.

Nakon što je Angela Merkel obznanila da se povlači iz politike, Nijemci će nakon 16 godina dobiti novog šefa ili šeficu vlade.

Rastu Zeleni

Naravno to ovisi koje će stranke dobiti dovoljno mandata. Jedno je sigurno, doći će do koalicije jer ni jedna stranka nema toliku podršku da sama složi vladu. U porastu je popularnost Zelenih i to nakon odabira kandidatkinje za premijerku na rujanskim izborima.

Rezultati ankete u nedjelju pokazuju da imaju veću potporu birača od konzervativne stranke CDU Angele Merkel. Prema toj anketi bi prvi put u njemačkoj političkoj povijesti Zelenima pripalo kancelarsko mjesto.

Nova kancelarka

Zeleni bi pritom dobili 28 posto glasova, što je skok od šest postotnih bodova u odnosu na prethodno istraživanje koje je uslijedilo nakon imenovanja njihove predstavnice Annalene Baerbock kandidatkinjom za kancelarsku funkciju.









Merkelčin CSU dobiva 27 posto glasova, nakon imenovanja kandidatom njihova čelnika, predsjednika CDU-a Armina Lascheta koji ne uživa preveliku popularnost javnosti te se smatra ‘same Merkel.

Socijaldemokratska stranka (SPD) je tek na 13 posto glasova, kao i ekstremna desnica (10 posto) i ekstremna ljevica (7 posto).

Tko će s kim?

Stranka Zelenih već dulje vrijeme u ispitivanjima javnog mnijenja uživa snažnu podršku građana, između 20 i 23 posto, čime je zauzimala drugo mjesto po popularnosti iza demokršćanske Unije CDU/CSU.









Postoji opcija formiranja vlade lijeve orijentacije, sa Zelenima, socijaldemokratima i strankom Ljevice. U toj bi kombinaciji Baerbock bila nova kancelarka.

Ipak, Zeleni su otvoreni i za koaliciju s demokršćanima, kao što je slučaj u nekoliko pokrajina gdje je ta koalcija dala dobre rezultate.