TKO JE ZAISTA BIO JOHN MCCAIN? Patriot, ratni huškač ili marioneta Novog svjetskog poretka?

Glioblastom iliti tumor mozga višedesetljetnog je američkog senatora iz Arizone odvojio od Senata proteklih godinu dana, a jučerašna smrt označila je kraj jednog razdoblja. No tko je zaista bio John McCain, kontroverzni političar i istaknuta figura ‘Duboke države’?

Vojno ‘širenje demokracije’ kao okosnica

McCain je slavu stekao kao kultni pilot u vijetnamskom zarobljeništvu gdje je punih pet i pol godina zatvoren i mučen odbijao progovoriti o pravim motivima SAD-a u tom nepopularnom ratu. Taj bespogovorni gard kojim je štitio vojno-industrijski kompleks ostao je okosnica njegovog političkog života, pa ne čudi što su mu sućut izrazili svi – od republikanskih do demokratskih oponenata koji se zalažu za vojno propagiranje ‘širenja demokracije’ kojemu je on toliko težio. Na sprovod neće biti pozvan trenutni predsjednik Trump čijoj politici se senator do zadnjeg stadija bolesti uspješno oponirao. Rusiju je nazivao tiranijom i oprekom uspostavi globalnog Novog svjetskog poretka, pa je samim time i Putina smatrao najvećim američkim oponentom, a Trumpovu politiku nedostojnom pozicije.

McCain je u dva navrata gubio – jednom od Busha mlađeg, drugi puta od Obame. Politika jasnog Statusa Quo i konsenzusa Demokrata i Republikanaca bila mu je forte od kojeg nikad nije bježao, a međunarodni kompromis baziran na progresivnoj politici i Frankfurtskoj doktrini koja je imigrante vidjela kao integralnu cjelinu nove civilizacije, a podršku terorističkim skupinama u Siriji legitimnim oružjem protiv Assadove tiranije. Stavove je bazirao na svom zarobljavanju nakon kojeg je uvidio da su režimi koji oponiraju američkom svjetonazoru u srži zločinački i da je jedino američka ideologija ono što mora voditi svijet do novih pobjeda. Zato se i zalagao za nešto nalik ‘velikoj koaliciji’ dvaju stranaka pa je potpomogao značajan broj dvostranačkih zakona čime je usmjeravao SAD.

Kosovo, Bosna, Sirija, Libija, Irak, Afganistan…

Kritičari mu takve težnje povezuju s demokraturom i otvorenim korporatizmom, kao i etiketom jednog od glavnih i odgovornih za ratove u Afganistanu i Iraku, koje je unatoč jasnim indicijama o povezanosti Saudijske Arabije u kontekstu 9/11 smatrao jedinim pravim krivcima za dizbalans snaga. Trump mu je bio donator predsjedničke kampanje, no nakon što ga je nakon poraza nazvao ‘gubitnikom’ – njihovi odnosi dramatično su se pogoršali. “On možda i je ratni heroj, ali samo jer je bio zarobljen. Ja pak volim ljude koji nisu ni bili zarobljeni” šokirao je Trump američku javnost. McCain je pokrenuo #NeverTrump i javno komentirao kako vodi republikanski dio ‘Duboke države’ no Trump ga je marginalizirao, a sve njegove pobornike smjestio u isti koš izoliranosti unutar stranačke mašinerije.

Iako su mnogi McCaina nazivali liberalom, on je jasno lobirao za vojni intervencionizam i značajno povećavanje vojnog budžeta. Pomogao je prilikom rata u Bosni, jedan je od odgovornih za nezavisno Kosovo, podrivao je Assada u Siriji, ‘sijao je demokraciju’ u Libiji, rušio vlast u Kuvajtu i Iranu, bio spreman za vojno rješenje u Sjevernoj Koreji, Nigeriji i Maliju. Etiketirao je oponente kao ‘ruske agente’, naoružavao teroriste i gurao neselektivno primanje imigranata. Zato je danas za neke veliki domoljub koji je nevjerojatnom hrabrošću ostao znatno duže u zarobljeništvu, neprikosnoveni demokrat koji je svim sredstvima ljudska prava implementirao svijetom i humanist. Za druge je pak ratni huškač, figura vojno-industrijskog kompleksa i marioneta Novog svjetskog poretka. Bilo kako bilo, Republikanci su izgubili jednu od značajnijih osoba proteklih desetljeća.