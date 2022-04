TKO JE RUSKI GENERAL S DIVLJIM DOSJEOM? Bio je brutalan u Siriji, a Putin ga stavlja na čelo rata

U petak su strani mediji javili kako ruski predsjednik Vladimir Putin, nezadovoljan stanjem i napretkom ruske vojske na bojišnici u Ukrajini, priprema logistički zaokret.

Prema tim izvještajima, general Aleksander Dvornikov postavljen je na čelo ruske invazije nakon što vojska nije uspjela preuzeti kontrolu nad Kijevom.

Bivši zapovjednik ruske južne vojne oblasti, general Dvornikov, povezivan je s nekim od najgorih zločina koje su u Siriji počinile snage Bashara al Assada, a koje podržava Rusija. U razgovoru za Sky News, bivši veleposlanik Velike Britanije u Rusiji Sir Roderic Lyne potvrdio je izvješća.

“Imenovali su novog generala koji ima prilično brutalne rezultate u Siriji”, rekao je Lyne.

Tvrdeći da Vladimir Putin nije uspio u svojim vojnim ciljevima, rekao je: “Mislim da su zato ponovno koncentrirali svoje napore na jug i istok. Imenovali su novog generala s prilično divljim iskustvom u Siriji kako bi pokušali barem osvojiti teritorij u Donbasu koji bi Putin mogao predstaviti kao pobjedu.”

Russia is forced to change its military leadership due to failed war efforts. General Alexander Dvornikov, who committed unspeakable war crimes in #Syria will lead the army, as Putin desires to replicate the Syria genocide in Ukraine

Expect expansion of terror campaign in 🇺🇦. pic.twitter.com/80yCAGftUT

— Rula Jebreal (@rulajebreal) April 8, 2022