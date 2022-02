TKO JE PUTINOV OPERATIVAC U DONJECKU? Bivši slastičar, radio za firmu koja je prevarila milijune Rusa, tvrdio da ima fakultet, ali nema dokumente

Autor: Dnevno.hr

Denis Pušilin, čelnik teritorija pod kontrolom Rusije u Donjecku, rekao je danas da neće odmah narediti napad na ukrajinske položaje na prvoj vojnoj liniji, ali neće isključiti ni “vojno rješenje” za proširenje granica svoje regije. Pojavljujući se uz čelnika ruske vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, Pušilin je rekao da separatisti koje podržava Rusija još nisu u fazi vojnog rješenja za širenje granica regije.

“Nismo još u toj točki. Nalazimo se na mjestu gdje se neprijateljske snage nalaze na prvoj crti borbe u svakom trenutku mogu krenuti u ofenzivu”, poručio je u srijedu. Podsjetimo proruske vojske u Donbasu kontroliraju jednu trećinu teritorije te regije. Denis Pušilin, vođa samoproglašene Donjecke Narodne Republike koju je Rusija priznala ovaj tjedan, rekao je da za početak podržava dijalog s Ukrajinom. Dodao je i da je situacija postala kritična te da će separatisti pobijediti uz potporu “velike Rusije”.

“Agresija s ukrajinske strane jača”, rekao je Pušilin, optuživši Kijev za “provokacije” i civilne žrtve. Ukrajina niječe optužbe da raspiruje sukob u cilju oslobađanja svojeg teritorija silom.

No, tko je ustvari Pušilin?

Tvrdi da je diplomirao, ali…

Pušilin se rodio u gradu Makijivka, a kao mladić je 1999. godine odslužio vojni rok u ukrajinskoj Nacionalnoj gardi. Iako on tvrdi da je 2002. diplomirao na Donbaškoj nacionalnoj akademiji inženjerstva i arhitekture; ukrajinski mediji, pak, tvrde da od obrazovanja ima srednju školu te da fakultet nikada nije završio. A to se i potvrdilo u dokumentima koje je dostavio Centralnoj izbornoj komisiji Ukrajine te naveo da ima samo završenu srednju školu.

Iste je godine kada on tvrdi da je diplomirao, pokrenuo je vlastitu firmu specijaliziranu za proizvodnju slastičarskih proizvoda u kojoj e radio do do 2006. godine. No, njegov biznis je propao.

2011. postao je povezan sa tvrtkom MMM-2011, kontroverznom piramidalnom shemom ruskog poduzetnika Sergeja Mavrodija koja je 90-ih milijune Rusa prevarila za ogroman novac. Kompanija je ponovno pokrenuta prije desetak godina. U Ukrajini je čak registrirana i kao stranka, a na izbore za ukrajinski parlament 2013. godine kandidirala je upravo Pušilina. No za njega nitko nije glasao.

Dva pokušaja atentata

Za vrijeme demonstracija poslije euromajdanskog prevrata je na narodnom zboru u Donjecku 5. aprila 2014. proglašen zamjenikom narodnog guvernera Donjecke oblasti. Kada je 7. travnja proglašena DNR, Pušilin je postao predsjednikom privremene vlade, a 15. svibnja je proglašen predsjednikom Vrhovnog sovjeta DNR, odnosno v.d. državnog poglavara. S tog je mjesta podnio ostavku 18. srpnja, a zamijenio ga je Boris Aleksejevič Litvinov.









“Nemamo planove postati suverena država, naš konačni cilj je pripajanje Rusiji. Za mene nema razlike između Rusa i Ukrajinaca. Za mene biti Rus nije pitanje nacionalnosti, već pitanje naše tradicije i pogleda na život, koja se pomalo izgubila od raspada SSSR-a “, rekao je u jednom intervjuu 2014. godine.

Te iste godine preživio je i dva pokušaja atentata i onda se spustio na nešto niže u hijerarhiji odmetnute regije, ali je nastavio davati intervjue te poticati prosvjede. Čekao je novu priliku, a ona se dogodila nakon stradavanja vođe regije Aleksandra Zakčarenka u atentatu bombom 2018. godine u restoranu u centru Donjecka, koju je prema tvrdnjama iz DNR, organizirala Služba za sigurnost Ukrajine. Tad je opet imenovan vođom ove regije.