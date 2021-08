TKO JE MISTERIOZNI ZAPOVJEDNIK TALIBANA? ‘Dar Božji’ naređivao javna pogubljenja i amputacije, postoji samo jedna njegova slika

Otkad su preuzeli vlast u Afganistanu 15. kolovoza, više talibanskih čelnika istupilo je u Kabulu u javnost.

Ali jedan od njih i dalje je u potpunoj tajnosti – njihov vrhovni zapovjednik, Haibatulah Akundzada.

Afganistanski talibani objavili su 2016. godine da Habitulah postaje novi lider nakon što je Mulah Aktar Mansur ubijen u napadu američkog drona na njegov automobil u Pakistanu iste godine.

U priopćenju su tada talibani prvi put priznali da je Mansur poginuo te da su odredili njegovog nasljednika.

Taliban and al-Qaeda social media accounts claimed yesterday that Hibatullah Akhundzada, the Taliban’s “Emir of the Faithful,” will be appearing “soon.” Those accounts shared this image (cropped to fit tweet). pic.twitter.com/Eu0glPeecn

— Thomas Joscelyn (@thomasjoscelyn) August 27, 2021