THERESA MAY PODNIJELA OSTAVKU! Elita strahuje od mogućeg nasljednika!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Britanska predsjednica vlade Theresa May izjavila je kako napušta svoju dužnost 7. lipnja ove godine

“Učinila sam sve što je moguće kako bi se proveo Brexit. Učinila sam sve što sam mogla”, izjavila je Theresa May. „Meni je sada jasno kako novi premijer mora predvoditi te napore u interesu zemlje. Zato danas objavljujem kako odlazim s mjesta vođe Konzervativne i unionističke stranke, u petak, 7. lipnja, kako bi se mogao izabrati nasljednik“, izjavila je premijerka May u svom uredu na Downing Street 10.

Podsjećamo: Theresa May druga je žena-premijerka Velike Britanije, nakon Margaret Thatcher. Ona je 2016. na toj dužnosti zamijenila dotadašnjeg premijera Davida Cameroona. Ovoga je tjedna britanska vlada pripremila završni plan izlaska zemlje iz Europske unije, u kojem je uključena i mogućnost ponovnog referenduma. Do sada je britanski parlament tri puta odbijao premjerkine planove, pa se novi prijedlog smatra njenim posljednjim pokušajem dobivanja potpore od strane britanskog zakonodavca. Ostavka premijerke može dovesti do novog zaoštravanja unutarnje političke krize vezane uz Brexit jer se pretpostavlja kako će njen nasljednik željeti odlučniji izlaz zemlje iz EU (iako je May od njega zatražila postizanje konsenzusa, za što bi sve strane morale poći na kompromis), što će dovesti do novih sukoba i vjerojatnih prijevremenih parlamentarnih izbora, čemu se nada oporba.

S druge strane Europska unija je izjavila kako više neće ponovo razmatrati postignuti dogovor o Brexitu iz studenog prošle godine.

Kao mogući nasljednik Therese May neslužbeno se spominje i bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, prenosi Geopolitika.