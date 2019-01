Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Theresa May očekuje podršku: ‘Dug je put koji trebamo savladati’

Autor: Hina

Dug je put koji treba savladati da se Velika Britanija ponovno ujedini nakon Brexita koji je podijelio zemlju 2016., rekla je premijerka Theresa May u srijedu u parlamentu pozvavši zastupnike da podupru vladu u glasanju o povjerenju, kako bi mogla završiti posao.

“Živimo u povijesnom trenutku u našoj nacionalnoj povijesti nakon referenduma koji je podijelio našu naciju na pola. Moramo svojoj zemlji vratiti cjelinu, a glasanje prošle noći pokazuje da trebamo savladati dug put”, rekla je May parlamentu dan nakon što je velika većina odbila njezin dogovor o Brexitu.

“Međutim ne vjerujem da su opći izbori taj put, niti vjerujem da je taj put vlada pod vodstvom Jeremyja Corbyna”, istaknula je May.

Govoreći prije premijerke čelnik oporbenih Laburista Corbyn kazao je da vlada koja ne može progurati svoj zakon u parlamentu mora zatražiti od zemlje novi mandat, pozvavši May da podnese ostavku.

Britanska premijerka već je odbila podnijeti ostavku, a procjenjuje se da će ona danas proći glasanje o povjerenju zahvaljujući svojim Konzervativcima i saveznicima iz sjevernoirske Demokratske unionističke stranke.

Zastupnik predložio novi referendum o Brexitu

Zastupnik Konzervativne stranke premijerke Therese May u srijedu je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog za održavanje novog referenduma o izlasku Velike Britanije iz EU-a.

Prijedlog Dominica Grievea, koji je ranije pozivao na drugi referendum, vjerojatno neće uspjeti jer mu treba potpora vlade, a May se protivi novom izjašnjavanju birača.

Simbolično podnošenje prijedloga prošao je bez rasprave. Obrazložen je kao “prijedlog kojim bi se omogućile pripreme za referendum o budućim odnosima Velike Britanije i EU-a”.

Istovremeno, parlamentarni odbor za izlazak iz EU-a objavio je da bi zastupnici što prije trebali održati nekoliko “pokusnih” glasanja kako bi se vidjelo ima li koja opcija brexita potporu većine.

U izvješću objavljenom pošto je parlament odbacio plan premijerke May, odbor kaže da bi parlament, ako se do 29. ožujka kada Britanija izlazi iz Unije ne dogovori kako dalje, trebao glasati o tome treba li produžiti vremenski rok za pregovore iz članka 50. europskog ugovora.

Britanski zastupnici uvjerljivom su većinom u utorak navečer odbacili plan za brexit premijerke Therese May, izazvavši političku neizvjesnost koja bi mogla dovesti do neuređenog izlaska iz EU-a, pa čak i do povlačenja referendumske odluke iz 2016. o izlasku iz Unije.