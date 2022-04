TEŠKO OŠTEĆENA ‘MOSKVA’: Veliki udarac za Ruse, a snažan poticaj za ukrajinski moral. Švedska i Finska bi u NATO, stiglo ozbiljno upozorenje Rusije

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje 50. dan. Rusija gomila vojne snage oko Donbasa i vjeruje se kako je u pripremi veliki napad na istok. Ruska krstarica Moskva “teško je oštećena” u eksploziji streljiva koju je prouzročio požar, izvijestile su u četvrtak ruske državne agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane. Ukrajina je ranije rekla da njihove snage pogodile neprijateljski brod u Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane kaže da je u potpunoj kontroli nad Mariupoljem nakon što se 1000 ukrajinskih vojnika predalo, no s ukrajinske strane dolaze drugačije poruke u kojima tvrde da nemaju informacija ni o kakvoj predaji. SAD su najavile dodatnih 800 milijuna dolara u vojnoj pomoći Ukrajini.

11:55 Ukrajina: Razgovori s Rusijom su u tijeku

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je za televiziju da su konzultacije u tijeku o potencijalnom nacrtu puta za mir, ali je dodao da je ključna točka broj zemalja koje će djelovati kao sigurnosni jamci za Ukrajinu. “Sada su u tijeku konzultacije o tome koje pravne obveze treba izvršiti, kako će to biti u smislu multilateralnog ugovora”, rekao je u televizijskim izjavama. Podoljak je dodao: “Moramo shvatiti da Rusi kategorički ne žele povećati broj zemalja koje mogu biti jamci sigurnosti. Važno nam je da imamo što više tih zemalja.”

11:30 Ured glavnog državnog tužitelja Ukrajine: U Ukrajini ubijeno 197 djece

Od početka rata u Ukrajini umrlo je 197 djece, priopćilo je ukrajinsko glavno tužiteljstvo. U priopćenju za javnost dodaje se da je ozlijeđeno i 351 dijete. U njemu se navodi da je najveća stopa smrtnosti djece u regijama Donjeck, Kijev i Harkov. Dodaje se da brojke nisu konačne.

11:15 Ukrajinska vojska uništila most u trenutku kad je prolazio ruski vojni konvoj

Ukrajinska jedinica za specijalne operacije uništila je most koji su ruske postrojbe pokušale prijeći na putu prema Izjumu u jugoistočnoj regiji Harkiv, tvrdi Zapovjedništvo snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine. “Nakon što su utvrdili rutu neprijateljske kolone, operateri SSO-a Ukrajine pregledali su objekt koji je bio najprikladniji za inženjersku zasjedu. Bio je to most na putu neprijateljske opreme. Zatim – mukotrpan profesionalni rad – određivanje mjesta naboja, izračun potrebne količine TNT-a za određeno mjesto, SSO operateri Ukrajine čekali su neprijatelja, koji je ne sluteći ništa otišao ususret smrti”, naveli su Ukrajinci. Andrij Jermak, šef ureda predsjednika, podijelio je na Telegramu fotografiju na kojoj je uništeni konvoj. “Nekad je to bio ruski vojni konvoj, sad je to staro željezo.”

11:00 Rusija: Oslobodili smo luku u Mariupolju od Azova, preostale snage ne mogu pobjeći

Ruska vojska objavila je danas da je preuzela potpunu kontrolu nad većim dijelom uništene luke u Mariupolju, “oslobodivši” je od paravojne Azovske bojne. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je da su preostale ukrajinske snage u gradu “blokirane i ne mogu pobjeći iz okruženja”. No, nijedan službeni ukrajinski izvor nije potvrdio te tvrdnje. Grad Mariupolj je tjednima pod opsadom, a preostali stanovnici bez vode su, hrane i struje. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da će ruske snage “vjerojatno” zauzeti grad sljedeći tjedan.

10:30 Rusija otvara kaznene postupke zbog navodnog mučenja svojih vojnika od strane Ukrajine

Ruski istražni odbor priopćio je da otvara kaznene postupke zbog navodnog mučenja ruskih vojnika od stranke ukrajinske vojske. Odbor, koji istražuje velike zločine, rekao je da su ukrajinske snage zarobile neke ruske vojnike u regijama Zaporožje i Nikolajev i da ih je ukrajinska sigurnosna služba ilegalno držala. “Rusi su bili podvrgnuti fizičkom nasilju i mučenju kako bi ih natjerali da daju lažna objašnjenja o stvarnim uvjetima njihovog ilegalnog zatočenja u prostorijama Službe sigurnosti Ukrajine, kao i o ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji”, prenosi Reuters koji nije mogao neovisno provjeriti navode odbora. Ukrajina je priopćila da provjerava sve informacije o postupanju s ratnim zarobljenicima te da će istražiti sva kršenja te poduzeti odgovarajuće pravne radnje.









10:15 Ukrajina tvrdi da je 300 ljudi držano taocima u podrumu škole kod Černihiva

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da je oko 300 ljudi držano taocima četiri tjedna u podrumu škole u blizini Černihiva, na sjeveru Ukrajine. U tvitu se navodi da su ruske trupe uzele za taoce seljane u Yahidneu, 140 km sjeverno od Černihiva, te da je 18 ljudi navodno umrlo tijekom ruske okupacije. Tweet je uključivao sliku zida, za koju se navodi da su je koristili taoci kako bi pratili dane kada su bili tamo i zapisali imena onih koji su navodno umrli. BBC ne može provjeriti ove tvrdnje. Ali prošlog tjedna, dopisnik Yogita Limaye otputovao je u Yahidne gdje su seljani pričali o svojoj muci. Tada su seljani procijenili da je oko 130 ljudi bilo stisnuto u prostoriji veličine otprilike 65 četvornih metara.

10:10 Rusija upozorava NATO zbog želje Švedske i Finske za članstvom









Rusija je upozorila NATO da će, ako se Finska i Švedska pridruže vojnom savezu, poduzeti mjere na Baltiku. Reuters izvještava o Dmitriju Medvedevu koji kaže: “Ne može više biti govora o statusu bez nuklearne energije na Baltiku – ravnoteža se mora uspostaviti. Rusija do danas nije poduzela takve mjere niti će to učiniti.” Medvedev je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije od 2020. Prethodno je bio predsjednik i premijer Rusije, a dugogodišnji je saveznik Vladimira Putina. Finska i Švedska poduzele su jučer veliki korak prema pridruživanju NATO-u, nakon što su njihovi premijeri rekli da je ruska invazija na Ukrajinu promijenila “cijeli sigurnosni krajolik” Europe i “dramatično oblikovala način razmišljanja” u nordijskim zemljama. Finska premijerka Sanna Marin izjavila je u srijedu da će njezina zemlja, koja dijeli 1.300 km (810 milja) granice s Rusijom, odlučiti hoće li podnijeti zahtjev za pridruživanje savezu “prilično brzo, za tjednima, a ne mjesecima”, unatoč rizik da razbjesni Moskvu.

10:00 Austrijski kancelar: Putin me uvjerio da je austrijska opskrba ruskim plinom sigurna

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je austrijskom kancelaru Karlu Nehammeru kad su se sastali ovaj tjedan da je austrijska opskrba plinom iz Rusije sigurna te da država može i dalje plaćati u eurima, rekao je Nehammer za nacionalnu novinsku agenciju APA. Nehammer se u ponedjeljak sastao s Putinom pored Moskve i do sada nije javno govorio o sigurnosti austrijske opskrbe plinom. Austrija dobiva 80 posto prirodnog plina iz Rusije i protivi se tome da joj Europska unija odmah nametne plinski embargo tvrdeći da to sada nije moguće. Putin je rekao da je “opskrba plinom osigurana, da će Rusija isporučiti ugovorom utvrđenu količinu i da plaćanje može ostati u eurima”, rekao je Nehammer u intervjuu u srijedu, prenosi APA.

09:30 Incident na brodu ‘Moskva’ je ‘vrlo snažan poticaj’ za ukrajinski moral

Rusija kaže da je njezina crnomorska raketna krstarica Moskva teško oštećena u požaru koji je uzrokovan eksplozijom streljiva. Ukrajinski dužnosnici kažu da je brod pogođen s dvije rakete – ali to još nije potvrđeno. Mykola Bielieskov je znanstveni novak na ukrajinskom Nacionalnom institutu za strateške studije u Kijevu koji savjetuje ukrajinsku vladu o vojnim pitanjima. Kaže da je incident “vrlo moćan psihološki alat za potporu morala”. Međutim, napominje da je Moskva “stari brod” – a to su novija ruska plovila koja su Ukrajinu gađala projektilima Kalibr. “Ali ipak, to je vodeći brod ruske crnomorske flote i definitivno je velika šteta – ne samo u materijalnoj sposobnosti nego i po moralu. “A s druge strane, to je vrlo snažan poticaj za ukrajinski moral.”

09:00 Istočni gradovi vjerojatno su mete za urbane napade, kaže Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva

Gradovi Kramatorsk i Kostjantinivka vjerojatno će biti mete sličnih razina nasilja koje se mogu vidjeti u drugim urbanim središtima dok Rusija usredotočuje svoj rat na istočnu Ukrajinu, kaže britansko Ministarstvo obrane. U jutrošnjem tweetu stoji da je govor predsjednika Putina u utorak istaknuo njegov kontinuirani interes za područje poznato kao Donbas “gdje Rusija napada ukrajinske snage pripremajući se za obnovljenu ofenzivu”. Ministarstvo obrane kaže: “Kombinacija raširenih raketnih i topničkih napada i napora da se snage koncentriraju za ofenzivu predstavlja povratak tradicionalnoj ruskoj vojnoj doktrini.” No, Ministarstvo obrane dodaje: “Međutim, to će zahtijevati značajne razine snaga. “Ukrajinska kontinuirana obrana Mariupolja trenutno vezuje značajan broj ruskih vojnika i opreme.”.

08:30 Danas se ponovno otvaraju humanitarni koridori

Danas je dogovoreno devet humanitarnih koridora, u nastojanju da se pomogne ljudima da napuste opkoljene gradove.

08:00 Kakav je to ruski ratni brod oštećen u Crnom moru?

Krstarica Moskva konstruirana je u ranim 1980-ima u tadašnjem SSSR-u. Radilo se o glavnom brodu sovjetskog projekta izgradnje brodova klase Atlant. Brod je prvotno nazvan Slava, ali je kasnije preimenovan u Moskva, po glavnom gradu Rusije. Glavno oružje Moskve su protubrodski projektili tipa P-1000 Vulkan. Krstarica koja je postala glavni brod ruske Crnomorske flote 2000. godine, odigrala je ključnu ulogu u ruskoj vojnoj operaciji u Siriji, koja je počela 2015. godine. Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da ruski spasioci nisu uspjeli doći do broda, na kojem je moglo biti do 510 članova posade. “Potvrđeno je da je krstarica Moskva danas otišla točno tamo gdje su ju poslali naši vojnici na Zmijskom otoku”, objavio je na Telegramu regionalni guverner Odese, Maksim Marčenko. Podsjetimo, na početku rata su ukrajinske snage stacionirane na Zmijskom otoku u Crnom moru odbile zapovijed ruskog broda Moskve, poručivši mu da “ode k vragu”.

07:20 Ruska krstarica “teško oštećena” u eksploziji streljiva

Ruska krstarica Moskva “teško je oštećena” u eksploziji streljiva koju je prouzročio požar, izvijestile su u četvrtak ruske državne agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane. “Zbog požara je eksplodiralo streljivo na raketnoj krstarici Moskvi. Brod je teško oštećen”, priopćilo je ministarstvo, a prenose agencije Tass i Ria Novosti. Posada je u cijelosti evakuirana i vodi se istraga kojom će se utvrditi uzrok požara, dodaje ministarstvo. Ruske agencije nisu navele mjesto izgreda. Ukrajinske vlasti su ranije objavile da Moskva gori pošto je pogođena ukrajinskim raketama. Guverner Odeske oblasti Maksim Marčenko rekao je da su “rakete Neptun koje štite Crno more prouzročile veliku štetu na tom ruskom brodu”. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič potvrdio je na Youtubeu ukrajinske udare na brod, ali nije otkrio njegov položaj. Krstarica Moskva sudjelovala je u prvim danima invazije u napadu na Zmijski otok u Crnome moru, blizu rumunjske granice, u kojemu je zarobljeno 19 pripadnika ukrajinske ratne mornarice koji su poslije razmijenjeni za ruske zarobljenike.

07:10 Zelenski: Rusija mora tražiti mir ili napustiti međunarodnu zajednicu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi Rusija trebala napustiti međunarodnu zajednicu ako ne želi postići mirovni sporazum. “Ili će rusko vodstvo zaista tražiti mir ili će Rusija kao rezultat ovog rata zauvijek napustiti međunarodnu arenu”, rekao je u video obraćanju. Govoreći o sve češćim udarima Rusije na istoku i jugu, rekao je: „Sva ova grozničava aktivnost okupatora svjedoči prije svega o njihovoj nesigurnosti. “Na činjenicu da čak i uz značajne zalihe sovjetske vojne opreme i značajan broj vojnika… ruske trupe sumnjaju u svoju sposobnost da nas slome, da razbiju Ukrajinu. Pa, činimo sve da opravdamo njihove sumnje”. Također je ponovio svoj poziv na potpuni embargo na rusku naftu, rekavši: “Europska unija mora prestati sponzorirati ruski vojni stroj”. Zelenski je izrazio zahvalnost predsjedniku Bidenu nakon što je obećao još jednu masivnu pošiljku oružja Ukrajini.

07:00 Washington: Rusija želi “uništiti Ukrajinu i njezino civilno stanovništvo”

Američka diplomacija je u srijedu opravdala optužbu za “genocid” koju je dan ranije iznio Joe Biden protiv Rusije, ocijenivši da ruske snage žele “uništiti Ukrajinu i njezino civilno stanovništvo”. Američki predsjednik je iznenadio izjavom da ruski predsjednik Vladimir Putin provodi “genocid” u Ukrajini, priznajući ipak da će o tome odlučiti međunarodni pravni stručnjaci. “Mislim da ćemo, kad prikupimo sve dokaze, doći do istog zaključka kao i predsjednik Biden jer to što se događa na terenu nije nesretan slučaj”, rekla je za CNN američka državna podtajnica Victoria Nuland. “Rusija i njezine snage svjesno su odlučile uništiti Ukrajinu i njezino civilno stanovništvo”, dodala je. UN-ova Konvencija o sprječavanju i o kažnjavanju zločina genocida donesena 1948. opisuje ga kao “zločin počinjen u namjeri potpunog ili djelomičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine”. Pravnici su uvijek oprezni u vezi s upotrebom tog pojma, a zapadni čelnici su podijeljeni u vezi s tim. Kremlj pak ocjenjuje “neprihvatljivim” da Joe Biden iznosi takvu optužbu.