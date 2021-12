TATA SE RASPIŠTOLJIO, A JOE NIJE SHVATIO Umjesto božićne čestitke Biden dobio psovku, ali je nije shvatio pa je sam sebe opsovao

Američki predsjednik Joe Biden i supruga Jill bili su domaćini tradicionalnog godišnjeg predsjedničkog telefonskog razgovora s djecom. Tako su u Bijeloj kući u sklopu programa NORAD Tracks Santa, pratili kako napreduje putovanje Djeda Mraza oko svijeta. Također su telefonski razgovarali s roditeljima i njihovom djecom.

Tako je među brojnim pozivima nazvala i obitelj iz američke savezne države Oregon – otac Jared i djeca Griffin (11), Hunter (3), Piper (4) i Penelope (2). Mališani su predsjedniku govorili što bi željeli dobiti od Djeda Božićnjaka. Nakon toga Biden je ocu poželio prekrasan Božić na što mu je otac odgovorio provokacijom poručivši mu Sretan Božić i ajmo, Brandone.

“Ajmo, Brandone, slažem se”, ponovio je Biden, jer nije razumio značenje Jaredova komentara, tj. anti-Bidenove uvrede.

Fraza Let’s go Brandon je eufemizam među Američkim konzervativcima za psovku “Fuck Joe Biden”. Naime, tijekom izravnog prijenosa NASCAR-ove automobilističke utrke TV voditeljica zbog pozadinske buke navodno krivo čula povike iz publike koja je skandirala “Fuck Joe Biden” govoreći gledateljima kako gomila zapravo skandira “Ajmo, Brandone” u čast pobjednika utrke Brandona Browna.

Joe and Jill Biden took calls from the NORAD Tracks Santa program and a dad ended the call by saying, “Merry Christmas, and let’s go Brandon.”

“Let’s go Brandon, I agree,” Biden replied. pic.twitter.com/K4q0jIB6ww

— Kyle Morris (@RealKyleMorris) December 24, 2021