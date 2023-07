Talijani oduzimaju titulu Josipu Brozu, zagovaraju ‘povratak’ Istre i Dalmacije: Habulin rekao što misli o tom

Autor: I.G.

U srijedu je iz Italije stigla vijest kako je odbor za kulturu Senata Republike pokrenuo postupak za oduzimanje titule “Vitez Velikog Križa” (Cavaliere di Gran Croce) bivšem jugoslavenskom diktatoru Josipu Brozu Titu. Iza ovog postupka stoji Roberto Menia, nekada poznati neofašist, a sada senator iz vladajuće stranke Braća Italije, koji već desetljećima otvoreno zagovara “povratak” Istre, Kvarnera i većeg dijela Dalmacije pod talijansku vlast.

“Povijesni zahtjev za opozivom časti dodijeljene jugoslavenskom diktatoru Josipu Brozu Titu, od strane članova obitelji žrtava Titovog masakra – istarskih, riječkih i dalmatinskih prognanika, konačno je pozitivno ishodio usvajanjem dnevnog reda, kojim se Vlada obvezuje da će pokrenuti proceduru za opoziv Viteškog reda Velikog križa”, prenio je Menijine riječi, također neofašistički portal Il Primato Nazionale.

Inače, Menia je u Trstu bio tajnik neofašističke političke strane MSI-DN, nakon čega je obnašao visoke dužnosti i na nacionalnoj razini kao zamjenik predsjednika Parlamenta u vladi Silvija Berlusconija. Nakon toga služio je kao državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, kopna i mora. Od 10. studenoga 2022. godine obnaša dužnost potpredsjednika 3. Stalnog povjerenstva (vanjske poslove i obranu) Senata Republike Italije, a ujedno vodi i Odjel za Talijane u inozemstvu stranke Braće Italije.

Porijeklom iz Istre

Menijina obitelj je porijeklom iz Istre, iz mjesta Buje. On je od mladosti član neofašističke grupe koja smatra da Italiji pripada istočna jadranska obala. Podsjećamo kako je Menia za vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku, u ljeto 1991. godine, kao dio izaslanstva u Beogradu razgovarao o komadanju Hrvatske sa suradnicima Slobodana Miloševića. Tamo su raspravljali o mogućnosti podjele hrvatskog priobalnog teritorija s pobunjenim Srbima negdje kod Zadra, a nekoliko godina kasnije tvrdio je da je u kontaktu s raseljenim istarskim Talijanima “koji su izrazili spremnost da se bore za talijansku Dalmaciju”.

Nakon prošlogodišnjih izbora Menia je najavio “učinkovito kažnjavanje svih koji negiraju fojbe“, a rekao je i kako će od nove vlasti tražiti duboku reviziju državnog financiranja talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj kako bi se smanjilo rasipanje javnog novca, ali i oduzimanje počasti Titu.









Neki Talijani Titov režim smatraju “odgovornim za istrebljenje tisuća Talijana u fojbama”, što je bila preteča iseljavanja 350.000 Istrana, Rijana i Dalmatinaca. Pritom se iznosi povijesna laž o najmanje 100.000 ubijenih, a ignoriraju prethodna desetljeća zločinačke fašističke politike nad Hrvatima i Slovencima.

‘Čista izmišljotina’

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin komentirao je ovaj potez, nazvavši ga revizijom povijesti i izvrtanjem činjenica.

“Ta odluka je takva kakva je i u funkciji je povijesnog revizionizma. Da je Tito pripojio bilo kakav talijanski teritorij, to je potpuna laž. No, s obzirom na ekipu koja trenutno vlada u Italiji, tako nešto je bilo i za očekivati. Tito nije uzeo niti komadić talijanske zemlje, to je čista izmišljotina”, rekao je Habulin.