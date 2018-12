Talijani od oluje napravili biznis! U samo jednom vikendu riješili gorući problem i pritom odlično zaradili

Drveće iz talijanskih šuma poharanih olujnim nevremenom krajem listopada pretvoreno je u božićna drvca i prodavano na tržnicama s ciljem obnove stradaloga šumskog fonda.

Stabla jele iz područja Asagia u talijanskim Alpama, gdje ih je tisuće nastradalo u naletima orkanskog vjetra, prodavana su tijekom vikenda za 15 eura na tržnicama Milana, Rima i Vicenze.

In these days our we are in the field to #Map #windstorm damages in the #forests of northen #Italy. High resolution data acquired by #UAV will be useful to estimate the volume of fallen trees and create maps of windthrown areas. @gheraiddo #freshlife #sapr #drone pic.twitter.com/resKaW5vXm

— Francesca Giannetti (@fgiannetti_FRS) December 10, 2018