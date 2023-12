Tabak ne krije iznenađenje neočekivanim raspletom oko Ukrajine: ‘Sada mora dobiti jasan znak’

Autor: Milan Dalmacija

Nastojanja da Ukrajina dobije još dva u nizu paketa vojne i financijske pomoći pala su u vodu ovoga tjedna. Nakon što predsjednik Volodimir Zelenskij nije uspio nagovoriti američkog kolegu Joea Bidena da mu da jamstva za daljnji nastavak potpore Sjedinjenih Američkih Država u novcu, odnosno naoružanju, novi šamar je stigao u četvrtak nakon Summita Europske unije.

Iako je sve krenulo dobro po Ukrajinu, s obzirom na to da je izglasano otvaranje pregovara za članstvo u EU, što je dobila i Moldavija, te novi paket sankcija Rusiji, novac koji je predviđen za pomoć u razdoblju do 2027. godine, a riječ je o ukupno 50 milijardi eura, još je na čekanju.

Naime, mađarski premijer Viktor Orban je napravio scenu, najprije napustivši dvoranu pri izglasavanju podrške za otvaranje pregovora s Ukrajinom, a potom se vratio i stavio veto na odluku za financiranje. S obzirom na to da se odluka mogla donijeti jedino jednoglasno, jasno je da Ukrajina, barem zasad, neće dobiti pomoć iz Europske unije.

Oprema u Ukrajini je stara

“Ukrajina je vrlo naporno radila kako bi napravila taj sljedeći korak, i to u vrijeme kada rat još traje. Ukrajina ne vodi rat samo za sebe, već i za naše vrijednosti. Zato ona sada mora dobiti jasan znak solidarnosti”, poručio je nizozemski premijer Mark Rutte.

Na tom je tragu i vojni analitičar Igor Tabak, koji je, ne krijući iznenađenje takvim raspletom, poručio kako je Ukrajina Europi blizu, što znači da je blizu i potencijalna vojna opasnost s istoka. Istaknuo je da ima vremena za dogovaranje ovog paketa pomoći. Sad je bitnije, poručio je, osigurati financiranje za sljedeću godinu, mada je, secirajući njegove riječi, takva pomoć usmjerena uglavnom na pražnjenje vojnih skladišta.

“Većina opreme koja je otišla u Ukrajinu su bila vrlo šarolika stara vozila, tenkovi koji su odavno na Zapadu rashodovani, topništvo koje je trebalo višestruki remont prije nego što može pružiti konkretnu pomoć na terenu. Bilo je nešto i friške robe, ali manje nego čišćenja raznih skladišta. Kad to presahne, kad bi trebalo zapravo ozbiljno pomoći novom robom, odjednom govorimo o zamoru, potrebi za pregovorima, raznim teškoćama u ispunjavanju već zadanih obećanja, a kamoli budućih. Tu se dodatno otvara prostor za igrače kao što je Orban”, smatra Tabak.

Orbanova računica

A Orban je imao svoju računicu. Europska unija mu je ovih dana odblokirala 10 od ukupno 30 milijardi eura sredstava koje je Mađarska trebala dobiti putem Europskih fondova, ali nije zbog zbivanja u tamošnjoj unutarnjoj i vanjskoj politici. Orban je procijenio da mu je to dovoljno da omogući pregovore Ukrajine i EU, ali ne i da im omogući financiranje. Ipak, novi pregovori o financiranju trebali bi se održati u siječnju, a postoji mogućnost da Orban popusti i po tom pitanju, samo je pitanje pod koju cijenu.









“Mislim da je realno da se očekuje popuštanje, kao što je i sad popustio. Samo je pitanje što je cijena? Hoće li pokušati dobiti i ostala zamrznuta sredstva EU, jer mu trenutačno nisu sva odblokirana. Vjerujem da je ovaj prvi dio bila cijena puštanja Ukrajine i on će tu vjerojatno držati čvrst stav. Pitanje je pregovaračkih pozicija i onih koji će pregovarati, što će dogovoriti s jedne i druge strane.

Ne treba dvojiti da će Orban pokušati to naplatiti. S druge strane, mora postojati neka granica do koje će on morati doći. Postoje i neformalne unutarunijske opcije, pritisci, nešto što bi se moglo dogoditi primjerice i Mađarskoj. Orban je dosad mudro to vodio, jer je praktički većinu stvari koje su vezane uz sankcije prihvatio, to su unisono donesene odluke u odnosu na beneficije koje je ugrabio za sebe”, istaknuo je vanjskopolitički analitičar Ismar Avdagić.

Istaknuo je kako takva situacija nije dramatična, jer Europska unija ima dugu povijest takvih odluka, ali i mehanizme kompromisa pri donošenju ključnih odluka. Tako je i s ovom odlukom.









“Svi su tu dobili što su htjeli. Većina članica je dobila početak pregovora. Mađarska je dobila dramatsku scenu. Svi izlaze na neki način kao pobjednici. Ukrajina treba biti zadovoljna s ishodom. Okolnosti nisu najsjajnije. Htjelo se pokazati kako postoji europska podrška. Neke od ovih stvari koje Mađarska zamjera Ukrajini su stvari o kojima treba otvoreno razgovarati. Tu je pitanje mađarske i drugih manjina u Ukrajina, ali to se treba rješavati pregovorima. Orban je tu rezolutan jer kaže da ima Mađare koji nemaju prava kakva imaju drugi u EU”, naglasio je Avdagić, otkrivši još jedan motiv Orbanovog veta.

Europski put

Ono čime bi Ukrajinci trebali biti zadovoljni je početak europskog puta. No, stručnjaci upozoravaju kako će on biti dug, pogotovo u ratnoj situaciji. Nakon toga će morati proći i novi, teži i dugotrajniji proces. Hrvatska je, ističe Avdagić, prošla taj put i mogla bi biti od velike pomoći Ukrajini, ali i drugim zemljama koje pretendiraju na članstvo.

“Pregovori nisu nešto što traje kratko, blokiranje u ovom momentu samih pregovora nije imalo previše smisla, s obzirom na to da je pred Ukrajinom jedan dug put. U sljedećem mandatu Europskog parlamenta i Komisije ne očekujemo primanje novih članica. To nisu stvari koje se rješavaju brzo i da sve te priče o pregovorima i pristupanju koje će jako dugo trajati. Neće taj proces biti puno brži ni za Moldaviju, bez obzira na Ukrajinu koja je zemlja u ratu, a radi se još i o velikoj zemlji, što dodatno komplicira stvari. Male se zemlje lakše prilagođavaju velikima”, ustvrdio je Avdagić.

‘Poraz Ukrajine je pljuska SAD-u’

Što se tiče posjeta Zelenskog Washingtonu, stvari su jednako komplicirane. SAD se pripremaju za predsjedničke izbore koji će se održati sljedeće godine. Javne financije im nisu na najboljoj razini gotovo godinu dana, a još ranije su poslali nekoliko paketa vojne i financijske pomoći, čime su postali i najizdašniji “donator” ukrajinske obrane. Kao mogući protukandidat Bidenu, ponovno se nameće bivši predsjednik Donald Trump, koji je imao puno blažu retoriku prema Rusiji.

“To tema predizborne kampanje i jasno je da nijedna strana ne želi odustati od mogućnosti da tu priču iskoristi za sebe. Možemo reći da prevladava podrška Ukrajini i u Senatu i u Kongresu i treba ih gledati na način da svi od toga profitiraju, a profitirat će u najvećoj mjeri vojna industrija.

To nije financijska potpora, to je potpora koja odlazi američkim proizvođačima oružja. To su stvari koje su esencijalne samoj Ukrajini. Treba uzeti u obzir da nije jednaki sentiment na europskom kontinentu, jer Ukrajina je tu i znamo da nam je nekakva prijetnja blizu, SAD ne osjećaju tu toliku temu toliko i ona je gotovo isključivo vanjskopolitička, iako i strateški gledano mislim da je posve jasno da Ukrajina koja gubi u ratu velika pljuska SAD-u, koja je usporediva s pričom o Afganistanu”, istaknuo je Avdagić.

Zelenskij se već nekoliko mjeseci žali da mu saveznici ne šalju dovoljno oružja. S druge strane, nema bitnijih pomaka na bojišnici još od ljeta. Ukrajini pomaže i to što Rusija nije pokrenula veliku ofenzivu. Pitanje je kako će Ukrajina sad koncipirati svoju obranu i koliko će moći izdržati u sukobu s nuklearnom velesilom. Jasno je, naime, da bilo kakva pomoć neće trajati vječno, kao niti sami sukob.

“Meni je zanimljivo kad se takva pitanja postavljaju baš u Hrvatskoj, koja je bila u ratu i pod sankcijama, pa je izdržala. Situacije u kojima nema vanjske pomoći i u kojima je teško nabaviti vojnu opremu samo otežavaju sukob, ali ga neće same od sebe prekinuti. Tako dugo dok Ukrajina ima volje braniti se, naći će sredstva, ako ne od pomoći saveznika, onda na nekim drugim mjestima i kanalima. Naravno, takva situacija onda otežava obranu od agresije i čini ju skupljom, ne samo novčano, već i u životima branitelja. Mislim da treba primijetiti jednu dobru stvar kad se priča o zamoru. Ne govorimo o zamoru onih zaraćenih strana koje trče ovu utrku. O zamoru pričaju oni koji su daleko, oni koji dodaju energetsko piće na prolaznoj točki utrke”, slikovit je bio analitičar Tabak.

Ništa od mirovnih pregovora

Kraj rata, pa tako ni mirovni pregovori, u očima Tabaka i Avdagića još se ne naziru. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u svojem obraćanju građanima i medijima istaknuo kako nije odustao od svojih ciljeva u Ukrajini. Protekle gotovo dvije godine sukoba pokazale su da to ne vodi k pregovorima bilo koje vrste.

“To su ti pregovori koje bi oni proveo denacifikacijom, demilitarizacijom i u principu brisanjem Ukrajine. Kakva je to osnova za pregovore, ne znam”, ustvrdio je Tabak.

Avdagić ipak vidi malu šansu za uspostavljanje pregovora o primirju. Iako, čvrsto ističe, da niti jedna strana ne pokazuje volju za tim.

“Jedna i druga zemlja smatraju određeni teritorij svojim, ustavno gledano. U ovom trenutku nema ustavnih uvjeta za pregovore ni u jednoj zemlji. Rusija primarno računa da će Ukrajina popustiti. Eventualni pregovori koji bi mogli imati uspjeha su pregovori o primirju, a ne o završetku sukoba. U tom slučaju, mada nema previše volje za tu opciju, to bi bio jedan zamrznuti sukob do nekog trenutka kad bi jedna ili druga strana odlučile da se to nastavi”, zaključuje Avdagić.