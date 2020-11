SVIJET VODI AMERIČKU IZBORNU KAMPANJU Neobična pojava iznenadila i stručnjakinju, ’Ne možemo predvidjeti pobjednika’

Joe Biden ili Donald Trump. Tko će sjesti na predsjedničku stolicu SAD-a, trebalo bi biti poznato noćas, no očekivanja svijeta već su više manje kristalizirana. S druge strane, ti stavovi kreirali su takozvani “propagandni rat”, govori nam Jadranka Polović, docentica na Sveučilištu Libertas te predsjednica Hrvatske udruge za međunarodne studije.

“Žalosno je da Hrvatska vodi američku kampanju i da mainstream mediji pune glavu o Trumpu i Bidenu”, tvrdi pa dodaje: “naše je da analiziramo kampanju, a ne da je vodimo”.

“Bilo bi dobro da Hrvati znaju da mi ne biramo predsjednika, nemamo nikakav utjecaj”, govori.

Ističe i kako ovi izbori zaista utječu na čitav svijet, no način na koji taj svijet prati te izbore je kriv.

“Objavljuju se analize ljudi koji žive i rade u Americi i koji su po svom izboru recimo demokrati i onda oni iznose loše stavke o republikancima. Što će se dogoditi ako zaista vlast dobiju republikanci?”, pita se. No, najčešće kritike upućene su pak trenutnom predsjedniku, Donaldu Trumpu i upravo on meta je analiza. No ni to nije najbolja taktika jer još uvijek su sve karte na stolu i jednako kao što Biden može “osvojiti” vlast, jednako tako ponovno izabran može biti i Trump.

S druge strane, ovakav propagandni rat utječe i na uobičajene alate izbornog sustava – istraživanja javnog mnijenja.

“Ne možete se više osloniti na istraživanja javnog mnijenja. Ja ne znam što će se dogoditi jer nema podataka o stvarnom stanju”, govori Polović koja ističe i kako bi inače dva alata u američkim izborima trebala već sada znati pretpostaviti pobjednika.

Naime, veliki broj Amerikanaca već je glasao, a kako bi uopće ostvarili svoje glasačko pravo, moraju se registrirati.

“Zbog svega toga brojevi i procjene bi sada već trebale biti poznate, no ove svjetske kampanje sve su promijenile”, smatra Polović.

“Hrvatsku i svijet treba podsjetiti da ne glasaju oni, da oni ne biraju predsjednika”, zaključuje.