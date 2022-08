SVI GLEDAJU U UKRAJINU, A AMERIKANCI ZAKUHALI NEŠTO STRAŠNIJE! Zemlja od koje je i Bog digao ruke pred kolapsom: Moglo bi biti gore od svega do sada

Autor: Ivor Kruljac

Mnogi su to opisivali najvećim potopom SAD-a na vanjskopolitičkom planu. Trenutak kada su, 15. kolovoza 2021. godine, talibani preuzeli vlast u Afganistanu, nakon što se SAD povukao iz te zemlje u kojoj je imao svoju intervenciju dugu 20 godina. Od tada, Afganistan je pao u manji plan (zbog drugih svjetskih problema), ali svaki izvještaj je istovjetan. Okrutni režim s drastičnom interpretacijom islama, s posebno groznim odnosom prema ženama i njihovim pravima, od ograničavanja obrazovanja do kretanja i drugih sloboda koja se u zapadnim demokracijama uzimaju zdravo za gotovo.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za Dnevno.hr se prisjetio kako je poput brojnih drugih bio optimističan oko američkog odlaska u Afganistan 2001. godine. Očekivao je sretan završetak, stabilizaciju te države i njeno stavljanje u red civiliziranih zemalja.

“Međutim, kad je najavljeno američko povlačenje svima je bilo jasno gdje to ide. Bio sam jedan od prvih koji je najavio da je to posve sigurno kraj. Nisam vidio mogućnost da se održi vlast koja je funkcionirala uz potporu Zapada”, rekao je Avdagić koji je prošle godine govorio kako mu se čini da će sve završiti vijetnamskim scenarijem, kada je komunistička vlast preuzela tu azijsku državu u prošlom stoljeću, ponovno nakon odlaska američkih trupa.





Narod naviknut na okrutnost i ubojstva

“Ljudi u Afganistanu teško da mogu osjećati bolji život pod talibanima”, nastavio je Avdagić osvrčući se na godinu dana njihove vladavine te su se nastavila ubojstva i okrutnosti na koje je narod tamo nažalost već odavno naviknuo.

“Iako nema vojnih djelovanja (s iznimkom SAD-a nedavno za koje smatram da će tako vjerojatno dalje nastaviti), ne može se reći da ljudi bolje žive. I dalje vidimo vrlo snažne migracije iz Afganistana koje su krenule ranije kad su Britanci najavili svoj odlazak. Očigledno je da to nije vlast koju oni žele niti bi dobila na poštenim i korektnim izborima. S druge strane posve je jasno da njihova brutalnost onemogućuje uspostavljanje normalne vladavine drugoj struji. To traje još od Sovjetskog odlaska u Afganistan i rušenja tadašnjeg ustavnog poretka nakon čega je krenula pobuna koja je u potpunosti uništila zemlju i njeno funkcioniranje. Imamo generacije odraslih ljudi koji zapravo ne znaju ništa drugo osim rata i okrutnosti. Ovi kratki periodi mira nakon Sovjetske intervencije, zapravo su bili pod terorom talibanske vlasti. To je jedan od okrutnijih političkih pokreta vladanja zemljom”, objasnio je Avdagić iskustva prosječnog Afganistanca. Smatra kako se vladavina Talibana neće promijeniti te i kako više nitko nema apetita za djelovanje u toj zemlji.

“Jedino američka strana neće dopustiti da se ponovno javi neki terorizam koji bi djelovao izvan Afganistana. Talibani su obećali da im to nije namjera, ali već su jednom u povijesti ugostili sve moguće islamske teroriste i fundamentaliste, pa što ih sprječava da to ponovno rade? Oni sve to gledaju kroz primat svojeg suverenog prava na vladanje izborene isključivo krvlju”, smatra Avdagić kojeg smo potom upitali jesu li talibani postali bolji ili gori u svojoj okrutnosti usporedno prije i nakon američke invazije. “Nisu ni bolji niti gori. Po onome što možemo vidjeti oni sad izvršavaju osvete protiv ljudi koji su bili protiv njih i njihovih vrijednosti, što znači da stradavaju i ljudi koji nisu nužno bili protiv njih ali su pokušali živjeti neke normalne civilizacijske vrijednosti, ne samo zapadne”, procijenio je.

Kini stalo do resursa

Iako vjeruje kako su druge države preumorne za bavljenje Afganistanom, čini se kako to ne vrijedi i za Kinu. Wang Yi, kineski ministar vanjskih poslova, posjetio je Talibane 24. ožujka ove godine, a Kina je imala i forume sa stranim čelnicima o Afganistanu. Unatoč tom angažmanu, Avdagić napominje kako od Kine ne treba očekivati previše.

“Mislim da Kina još nije zainteresirana za provođenje djelovanja u stabilizaciji i građenju nekakve normalne države. Imali su tu priliku sve vrijeme od američke intervencije. Ne zaboravite, hrvatski vojnici u Afganistanu u sklopu jedne od najdugovječnijih tamošnjih misija ISAF, iako je bila vođena NATO-om, bila je pod mandatom UN-a. U tom smislu, bilo je prilika da se Kina i Rusija uključuje u stabilizaciju zemlje, ali nisu to htjeli. Čini mi se da su djelovali upravo suprotno, a danas mi se ne čini da imaju želju stabilizirati i raditi na napretku Afganistana. Kinu prije svega zanimaju resursi bez obzira na bilo kakva ljudska prava”, rekao je Avdagić. No, kao i brojne zemlje diljem svijeta, ni Afganistan pod talibanima nije mogao ne reagirati na rat u Ukrajini i to izjavom koja, s obzirom na njihovu povijest, podsjeća na crnu komediju. Već na početku ruske invazije, talibani su “izrazili duboku zabrinutost”, zbog sukoba u istočnoj Europi.

“Da su htjeli doista biti dosljedni, mogli su u potpunosti osuditi rusku intervenciju s obzirom na povijest Afganistana i sve što su govorili na intervenciju SAD-a. Milim da je iz te izjave bitno iščitati da su bili vrlo blagi prema Ruskoj Federaciji, što govori o nekom odnosu koji je prethodio čitavoj priči. Važno je znati da oprezno pristupaju samo prema dvije zemlje: Kini i Rusiji”, rekao je Avdagić kojega ta izjava nije začudila. Podsjetio je kako su i ranije talibani koristili društvene mreže za komunikaciju i širenje svojih poruka, a čak su u svojoj retorici znali biti sarkastični .









Izazivači talibanske vlasti

Iako se talibani mogu hvalisati pobjedom protiv SAD-a, ratni sukobi i nestabilnost održavanja vlasti ipak nisu u potpunosti napustili Afganistan. Pojavilo se naime, više islamskih terorističkih skupina, od kojih je možda najpoznatija IS-K (Islamska država provincije Kohrasan) koja operira po sjeveru zemlje i protivi se talibanskoj vlasti, a protiv koje ima i organizirane napade.

Jesu li posrijedi vjerske nesuglasice ili hladnokrvna borba za vlast, Avdagić je sklon misliti kako je u pozadini borba za vlast. Upitan bi li talibani mogli biti smijenjeni od strane drugih militantnih skupina, Avdagić objašnjava da to ovisi koliko talibani drže stvarnu kontrolu.

“Isto kao što ni NATO trupe, iako su bile u čitavoj zemlji, nisu imale kontrolu u potpunosti. Isto to vrijedi i danas. Što se tiče drugih skupina, to je borba za prevlast i što će tko kontrolirati. Slično, ali ne i usporedivo s Libijom gdje su isto konstantne borbe za prevlast, a koja je više dinamizirana nego Afganistan. Ali, mislim da ne treba isključiti da će Afganistan doći u jednom trenutku u poziciju koja bi mogla biti gora od Libije. Očekujem da će se sjeverni krajevi snažno odupirati i bolje organizirati, a bude li pomoći izvana, to će se i vidjeti”, zaključio je Avdagić.