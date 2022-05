SVE TEŽI UDARCI ZA UKRAJINU: Možda će se morati povući da ih ne opkole. Kuleba bodri Ukrajince: ‘Stiže nam još teškog naoružanja’

U tijeku je 93. dan ruske invazije na Ukrajinu. Traje velika ruska ofenziva na istoku Ukrajine. Ruske snage napale su više od 40 ukrajinskih gradova. Ruski predsjednik Putin potpisao je uredbu koja stanovnicima okupiranih područja Ukrajine olakšava stjecanje ruskog državljanstva. Bjeloruski predsjednik Lukašenko naredio je stvaranje nove vojne postrojbe za jug zemlje. Rusija je ozbiljno zaprijetila BiH zbog mogućeg ulaska te zemlje u NATO. Njemački kancelar Olaf Scholz u Davosu je rekao da je svijet na prekretnici.

22:20 Glavni tužitelj MKS-a pozvao Rusiju da surađuje u istrazi o Ukrajini

Rusija mora surađivati u istrazi Međunarodnoga kaznenog suda (ICC/MKS) o navodnim ratnim zločinima nakon ruske invazije na Ukrajinu, rekao je u petak glavni tužitelj suda za AFP. “Poziv je tu. Moja su vrata otvorena i nastavit ću kucati na vrata Ruske Federacije”, rekao je Karim Khan u razgovoru za francusku novinsku agenciju u sudu u Den Haagu.

“Ako postoje optužbe od strane Ruske Federacije, ako postoje informacije kojima raspolaže, ako vodi svoje istrage i kaznene progone ili ima važne informacije, neka ih podijeli s nama”, dodao je. Britanski odvjetnik je usto istaknuo da bi se krivce za ratne zločine moglo izvesti pred sud, ali nije htio reći hoće li jednog dana među osumnjičenicima biti i ruski predsjednik Vladimir Putin. Ni Rusija ni Ukrajina nisu članice ICC-a, ali Kijev je prihvatio nadležnost Suda i surađuje s uredom tužitelja u svojoj istrazi o mogućim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti počinjenim na njegovu teritoriju.

21:45 Ukrajinska pravoslavna crkva prekida sve veze s Rusijom

Ukrajinska pravoslavna crkva, koju inače podupire Moskva, priopćila je da prekida sve veze s Rusijom. Crkva je proglasila “punu neovisnost” od Rusije. “Ne slažemo se sa stavom moskovskog patrijarha Kirila o ratu”, rekli su referirajući se na poglavara Ruske pravoslavne crkve koji je bliski saveznik Vladimira Putina.

20:40 Ukrajinci će se morati povući?

Ukrajinske snage mogle bi biti prisiljene povući se iz posljednjeg džepa otpora u istočnoj regiji Lugansk kako ne bi bile zarobljene, rekao je regionalni guverner Serhiy Gaidai. U objavi na Telegramu, Gaidai se osvrnuo na obližnje gradove Sijerodonjeck i Lisičansk, pišući:

“Rusi idućih dana neće moći zauzeti regiju Lugansk kako su predviđali analitičari”. On je dodao: “Imat ćemo dovoljno snage i sredstava da se obranimo. Međutim, moguće je da ćemo se, kako ne bismo bili opkoljeni, morati povući”.

20:15 Kuleba: Dolazi nam više teškog naoružanja

Dmitro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova, kaže da je razgovarao s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom. “Teško naoriužanje na vrhu našeg dnevnog reda, a dolazi nam još više”, tvitao je Kuleba. “Ukrajina i SAD rade ruku pod ruku na isporuci našeg izvoza hrane unatoč bezobzirnoj blokadi Rusije.”

