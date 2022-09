‘TREBALI SMO IZVESTI NUKLEARNI NAPAD U PONEDJELJAK’! Sablasne poruke s ruske televizije: ‘Mnogi važni ljudi bili su prisutni na kraljičinom sprovodu’

TREBALI SMO IZ

Član odbora za obranu ruskog parlamenta i član ruske Dume, Putinov čovjek Andrej Guruljov zaprijetio je nuklearnim napadom Britaniji i Njemačkoj na ruskoj televiziji.

On se najprije osvrnuo na Bidenove riječi, ustvrdivši:

“Govori li on da bismo mi mogli koristiti nuklearno oružje u Ukrajini? Da, mi bismo mogli upotrijebiti nuklearno oružje, ali sigurno ne u Ukrajini. Mi i dalje moramo ondje živjeti”, rekao je.

A zatim se obrušio na Njemačku.

“Sretan, dobro nahranjen ‘njemački burger’, čija se stražnjica već počinje smrzavati uoči nadolazeće zime. On bi trebao razumjeti da ako ćemo upotrijebiti nuklearno oružje, glavno središte za donošenje odluka je Berlin.”

Dodao je da im osim smrzavanja slijedi propast. Govoreći o NATO-u, potom je kazao da je Rusija sposobna od britanskog otočja u tri minute napraviti pustinju, dok je voditelj Vladimir Solovjov zaključio da on zna još nekoliko dobrih meta.

Kolumnistica Daily Beasta i ruska medijska analitičarka Julia Davis, koja je jučer objavila isječak iz emisije, sad je objavila isječak iz nove emisije. I tu se govorilo o nuklearnom napadu, a gostovao je opet Guruljov.

“U međuvremenu na ruskoj državnoj TV: Zastupnik državne Dume Andrej Guruljov zaprijetio je Britaniji nuklearnim udarima. Voditeljica Olga Skabejeva rekla je da je Rusija trebala izvesti nuklearni napad u ponedjeljak budući da su mnogi važni ljudi bili prisutni na kraljičinom sprovodu”, napisala je Davis.

