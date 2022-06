‘SVE ĆE BITI RUSIJA, OSIM KOSOVA, JER KOSOVO JE SRBIJA!’ Poznata ljepotica koja je voljela Miloševića i dala obećanje Mladiću: Poslala jezivu poruku iz razrušenog Mariupolja

Autor: L.B.

Boravak lijepe Ruskinje u Mariupolju, koju su mediji prozvali ‘najjačom djevojkom’ na svijetu, prošao je zapaženo, budući se ona sama pobrinula da to i bude tako, snimivši video u kojem poručuje: ‘Sve će biti Rusija, osim Kosova, jer Kosovo je Srbija’.

Inače, Naumova obožava Srbiju i poznata je u njoj, a tijekom dolaska u Srbiju je ispunila i obećanje koje je dala ratnom zločincu Ratku Mladiću da će posjetiti Srbiju i Republiku Srpsku.

Marija Naumova je tako posjetila i grob Slobodana Miloševića, a njezin stav po pitanju Kosova je taj da je sastavni dio Srbije.





‘Oslobodite Miloševića. Heroj i predsjednik’

“Želio je održati Jugoslaviju jedinstvenom, ali nije mogao. Htio je podržati Srbe, ali je to završilo ratom. Pokušao se boriti protiv diktature Zapada, ali je zemlju stavio pod NATO-ove bombe. Ali on je stvarno volio Srbiju i borio se do kraja. Oslobodite Miloševića. Heroj i predsjednik”, napisala je 2018. u objavi Miloševićeva groba.

Marijana Naumova (18) je sa samo 16 godina uspjela podignuti čak 150 kilogramau benchu i od tada drži svjetski rekord kao najmlađa osoba koja je podigla toliku kilažu.

Mediji su tada pisali da je Marijana najjača djevojka na svijetu.

U nastavku pogledajte video snimku:

Spustila Schwarzeneggeru

Poznati američki glumac i bivši guverner Arnold Schwarzenegger nedavno se obratio ruskom narodu kojem je govorio o invaziji na Ukrajinu, navodeći da se od njih skrivaju grozne stvari koje moraju znati.









No, na njegov je video reagirala Marijana Naumova, ruska četverostruka prvakinja svijeta u dizanju utega, koja je imala priliku sresti Schwarzeneggera na natjecanju na kojem je oborila svjetski rekord. Poručila je slavnom glumcu da on nije reagirao na stradanja ruske djece u Donbasu u periodu 2014. -2022.

“Kao 15-godišnja djevojčica iz Rusije, postavila sam svjetski rekord u dizanju utega od 150 kilograma. Čestitali ste mi, raspitivali se o Rusiji, plakala sam od sreće. Izgledali ste toliko promišljeno, ljubazno i pametno. Dali ste mi autogram na vašu brendiranu jaknu, a ona je ostala sa mnom kao uspomena na naše susrete.

‘Oni su govorili Terminatoru kako žive u ratu’

Da oborim rekord, podignem teret u to vrijeme, je bila stvar časti i ogromna odgovornost za mene. Nosila sam za Vas pisma i fotografije djece iz ratnog Donbasa, koji sam od 2015. posjetila dva puta. Da, nisam mogla ostati kući, u Moskvi, kad je Rusija objavila rat u Donbasu, kad za moje vršnjake školska zvona nisu značila pauzu za odmor, već početak granatiranja i bombardiranja.









U svakoj školi pričala sam s djecom, pričala sam prije svega o mom idolu u sportu i životu – Vama. O običnom dječaku iz siromašne austrijske obitelji koji je postao poznati sportaš, glumac, pa i političar, a sve zahvaljujući sportu i posvećenosti. Naravno, ta djecu su znala za Vas i gledala su Vaše filmove. Rekla sam im da u proljeće 2015. idem u Ameriku na natjecanje i da ću možda vidjeti Vas. Ta djeca, obična školska djeca iz Luganska i Donjecke Republike počela su pisati pisma uz fotografije, a sve da ih Vama predam.

Oni su govorili Terminatoru kako žive u ratu, molili za pomoć, tražili najjednostavniji savjet kako da treniraju sport i u teškim uvjetima, kako da se razvijaju, kako da postanu uspješni ljudi. Djeca su Vas vidjela kao snažnog heroja za kojeg su se nadali da će ih zaštiti”, kazala je te istaknula kako je prevela pisma i predala ih, a kako tvrdi, on joj je rekao kako će pogledati i raditi na tome.

‘Obična ruska djevojka, ne metalni neustrašivi Terminator ratnik’

“Pogledala sam poruku koju ste uputili mojim sunarodnjacima Rusima. Očito niste radili na tim pismima koje sam Vam dala, iako ste obećali. Vi ste odličan motivator, sportaš i glumac, jako volite Rusiju, ali poruka koju ste uputili je bazirana na nekoj obrnutoj realnosti. Ona se često događa u filmovima, ali istina oko toga što se dogodilo je u pismima koje čuvate kod asistenta od 2015.

Prava stvarnost je na spomeniku ‘Aleja anđela’ u Donjecku gdje svatko može pročitati imena djece koja su ubijena od metaka i bombi. I stvarnost je da Terminator nije zaštitio, pomogao ni spasio djecu iz Donbasa, čak nije ni porčitao njihova pisma kako bi shvatio situaciju.

Posjetila sam Donbas više od 20 puta od 2014. godine, posjetila sam najopasnije borbene zone tamo. Posjetila sam više od 120 škola, pričala s mnogo djece, održala više od stotinu dječjih sportskih događaja, čak iako sam obična ruska djevojka, ne metalni neustrašivi Terminator ratnik”, kazala je Naumova.

‘Ne surađujte sa Skynetom, Terminatore!’

“Ponekad je teško razumjeti, biti tisućama kilometara daleko od nas, ali još uvijek imate pisma i fotografije iz 2015. zar ne? Zapravo možete samo doći i uvjeriti se, hrabar ste čovjek”, dodala je.

“Sjećate li se kako se u nastavku ‘Terminatora’ Vaš lik vraća u prošlost da spriječi stvaranje ‘Skyneta’ koja će biti odgoorna za smrt čovječanstva u budućnosti? Ruska specijalna vojna operacija nema namjeru uništiti ukrajinski narod. Ciljana je za neonacistički ‘Skynet’ koji je tijekom godina, kompletno potčinio Ukrajinu i koji je bio na putu da stvaori nekontrolirana čudovišta, opasna za sve susjede, ne samo za Rusiju.

Molim Vas, pronađite i ponovno pročitajte pisma djece Donbasa 2015. napisana za Vas. Uskoro ću posjetiti škole u Donbasu opet. Sigurna sam da nije strašno i opasno tamo, nego što je bilo u Iraku, pozivam Vas da sve vidite Vašim očima. Ne surađujte sa ‘Skynetom’, Terminatore!'”, zaključila je.