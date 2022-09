NEKI DOVODE POD ZNAK PITANJA NJEN RAZUM! ‘Ako je netko mislio da može gore od Johnsona, bio je u krivu’: Opuštena politička ‘kameleonka’ je nova premijerka Velike Britanije

Autor: Lucija Brailo

Do samog kraja bila je lojalna Borisu Johnsonu, a nakon njegovog pada pod svaku cijenu željela je postati nova britanska premijerka. Njezinih opskurnih nastupa ne manjka, a njezini protivnici pod znak pitanja stavljaju njezin razum te se pitaju je li uopće sposobna biti na toj funkciji.

U konzervativnim vladama dokazala se kao majstorica političkog preživljavanja, a u hijerarhiji moći, od pravosuđa preko financija i trgovine pa sve do ministarstva vanjskih poslova, kontinuirano se uspinjala. I sve to dok je hrpa njezinih stranačkih kolegica i kolega “padala” kao žrtve unutarstranačkih političkih borbi i intriga. Ona je “preživjela”, čak i posljednji val ostavki nakon rušenja Therese May.

Ona je Liz Truss, a uzor joj je Margaret Thatcher. Upravo je izabrana u ponedjeljak za novu britansku premijerku koja će naslijediti Borisa Johnsona, objavila je Konzervativna stranka. Dosadašnja ministrica vanjskih poslova (47) tako je dobila 57 posto glasova konzervativaca, a njezin protukandidat, bivši ministar financija Rishi Sunak 43 posto, objavio je Graham Brady, koji je bio zadužen za organizaciju internog glasanja nakon što je početkom srpnja Boris Johnson podnio ostavku.





“Kampanju sam vodila kao konzervativka i vladat ću kao konzervativka. Prijatelji, moramo pokazati da ćemo to učiniti u sljedeće dvije godine”, rekla je nakon što su objavljeni rezultati. “Predstavit ću hrabar plan za smanjenje poreza i rast našeg gospodarstva. Ispunit ću sve što se tiče energetske krize, baveći se računima ljudi za energiju, ali i rješavajući dugoročne probleme koje imamo u opskrbi energijom”, dodala je i zahvalila se svom prethodniku Borisu Johnsonu kojeg je nazvala prijateljem. “Borise, zbog tebe je proveden brexit. Slomio si Jeremyja Corbyna (tadašnji lider Laburističke stranke). Pustio si cjepivo i suprotstavio se Vladimiru Putinu. Cijene te od Kijeva do Carlislea”, kazala je Truss.

Oštar zaokret udesno

U Johnsonovoj posljednjoj velikoj rekonstrukciji vlade upravo je ona najviše profitirala. Uvijek je bila na glasu kao lojalna i radišna, a na svom je imidžu radila neumorno. Tako su njezini profili na Instagramu i Twitteru zatrpani brojnim fotografijama na kojima pozira s krznenom šubarom na Crvenom trgu u Moskvi ili pak, u vojnoj odori prilikom posjeta britanskih vojnika. Uvijek je u blizini bio neki fotograf.

Njezine kompetencije nerijetko su bile pod upitnikom od strane njezinih protivnika, kao primjerice, kada je pobrkala Baltičko i Crno more. No, ništa ju nije pokolebalo, pa je Truss na takve prozivke redovno uzvraćala fotografijama koje su nastale tijekom posjeta Ukrajini, a zaklinjala se i kako će se suprotstaviti Putinu. Upravo to unutar Konzervativne stranke ima veću težinu nego pokoji mentalni ili lingvistički lapsus.

Međutim, Truss ima tendenciju iznenaditi. Tako je bilo neočekivano da će bez tradicionalne konzervativne pozadine napraviti karijeru u redovima torijevaca. Naime, politički je njezina obitelj bila više lijevo orijentirana. Kao djevojčicu vodili su ju na prosvjede protiv atomske energije, ali s tom fazom prošlosti je već odavno raskinula. Isto vrijedi i za njezine prve korake u svijetu politike, kada je kao studentica najprije ušla u Liberalnu stranku. Tu epizodu je kasnije nazvala grijehom iz mladih dana, piše Deutsche Welle.

Situacija joj ide na ruku

Njezin opušten odnos naspram političkih transformacija viđen je i po pitanju stavova prema EU. Najprije je, uoči referenduma o brexitu 2016., bila proeuropski orijentirana, da bi se ubrzo prometnula u zagriženu zagovornicu Brexita. Posljednjih godina, Truss je oštro skrenula udesno, međutim, izgleda kako je uspjela pridobiti stranačke članove u tradicionalnim utvrdama torijevaca na jugu Engleske.

I dok inflacija u Velikoj Britaniji divlja, a cijene energije rastu, svi žele čuti kako bi Truss riješila te probleme, no osim što je jasno rekla da ne želi povećavati poreze, iz nje nije izašlo nikakvo konkretno rješenje, što je mnoge koji su iz nje nešto pokušali izvući isfrustriralo.









Budući sebe vidi kao nasljednicu Margaret Thatcher, koja je u 80-im godinama prošlog stoljeća privatizacijama i deregulacijom vratila privredu na put rasta, Liz Truss se protiv aktualne inflacije želi boriti poreznim olakšicama, što se nikako ne sviđa ekonomistima Bank of England, koji strahuju da bi na taj način mogla samo dodatno ubrzati spiralu rasta cijena. Osim toga, o tome kako će pomoći ljudima koji odjednom moraju skupiti puno više novca za pokrivanje troškova energenata koji su drastično poskupjeli, Liz Truss jednostavno ne kaže ništa, osim što ponavlja kako će ljudi nakon poreznih olakšica “u džepu imati više novca”.

Međutim, situacija u Velikoj Britaniji Liz Truss ide na ruku, budući da ne mora pridobiti povjerenje Britanaca. Naime, riječ je o unutarstranačkim, a ne o općim izborima. Njoj treba samo podrška većine Konzervativne stranke, koja ima oko 160.000 članova. dok će se regularni parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji održati tek za dvije godine.

U EU nisu oduševljeni, a Truss kaže da se ‘samo šalila’

Na Liz Truss kao premijerku Europska unija, pak, gleda s mješavinom iritacije i nelagode. Kao ministrica vanjskih poslova, zalagala se za zakon kojim bi se jednostrano raskinuo dio sporazuma o britanskom napuštanju EU-a te je obećala da će kao premijerka donijeti taj zakon, čime bi se London našao u sukobu s Bruxellesom, prenosi Nacional.









Njezine izjave u kampanji također nisu pomogle. Naime, na pitanje je li predsjednik Francuske Emmanuel Macron “prijatelj ili neprijatelj” Velike Britanije, u kolovozu je odgovorila neodređeno, odnosno da “porota još vijeća”.

“U sadašnjem kontekstu, zbunjujuće je što ona misli da si može priuštiti ovakve primjedbe. Usredotočeni smo 200% na rat u Ukrajini, raširenu inflaciju. Nemamo vremena za gubljenje na ovo”, rekao je jedan diplomat iz Bruxellesa. A onda je stiglo i opravdanje, dužnosnici kampanje rekli su da se ona samo šalila te da ta izjava neće imati utjecaj na francusko-britanske odnose. Ipak, izvor iz francuske vlade rekao je da komentari ukazuju na nedostatak povjerenja između Pariza i Londona, koji je potaknut optužbama da Macron nije učinio dovoljno da zaustavi protok migranata koji brodovima prelaze do engleskih obala.

Geografske instrukcije od Zaharove

Nijemci također nisu impresionirani.

“Mora se dati prilika i novom premijeru. Ali svatko tko je vjerovao da stvari ne mogu biti gore nakon Johnsona, bio je u krivu. Mnoge izjave gospođe Truss su nesretne ili pogrešne”, rekao je Nils Schmid, glasnogovornik za vanjsku politiku vladajućih socijaldemokrata.

Nakon što je pobrkala dva različita mora u Europi, udaljena više od 1000 kilometara jedno od drugog, kritiziralo ju je i rusko ministarstvo vanjskih poslova. Naime, Truss je u intervjuu za BBC, objasnila da London “opskrbljuje i nudi dodatnu podršku našim baltičkim saveznicima preko Crnog mora”, unatoč činjenici da se Estonija, Latvija i Litva ne mogu opskrbiti preko Crnog mora, već Baltičkog mora.

“Gđa. Truss, vaše poznavanje povijesti nije ništa u usporedbi s vašim poznavanjem geografije”, napisala je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na svom Telegram kanalu. “Da biste ‘branili Baltik’, ne idete preko Crnog mora, nego kroz Baltičko more. Baltičke države nazivaju se tako jer se nalaze na obalama ovog mora”, nastavila je i navela kako je nedostatak zemljopisnog znanja britanske ministrice vanjskih poslova dokaz da svijet treba spasiti od “gluposti i neobrazovanosti anglosaksonskih političara”, napominjući da bi šefica barem tog ministarstva trebala znati nešto o geografiji.

Kritike na račun Truss uslijedile su nakon optužbe Dmitrija Poljanskog, zamjenika ruskog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima, koji je rekao da je britanska vlada nepouzdana.

“Mislim da je posljednjih godina britanska diplomacija pokazala da je apsolutno bezvrijedna. Zaista ne želim nikoga uvrijediti, posebno svoje dobre prijatelje britanske diplomate, ali zbilja, rezultatima se ne mogu pohvaliti”, rekao je Poljanski.

Podrška BiH

Ministrica vanjskih poslova Liz Truss prilikom posjeta Sarajevu rekla je kako njezina zemlja želi biti predvodnicom napora za očuvanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu te da će se suprotstaviti utjecaju Rusije u toj regiji. Nakon sastanka s ministricom vanjskih poslova Biserom Turković novinarima je rekla kako želi da Britanija bude predvodnica u osiguravanju mira kako se zločini poput opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici nikada više ne bi mogli ponoviti.

Najavila je posebni paket financijske potpore zapadnom Balkanu od 100 milijuna dolara do 2025. godine čiji je cilj pomoći ekonomski napredak, a time i stabilnost regije, a upozorila je i na opasnost koju nosi rat u Ukrajini.

“Prijetnje Rusije povratkom u mračne dane moraju biti zaustavljene”, kazala je Truss dodajući kako je jasno vidljivo i rusko miješanje u unutarnje poslove BiH.

Istaknula je kako je sada najvažnije pomoći Ukrajini, a ujedno biti siguran da će Putin izgubiti rat kojega je započeo te da Rusija više nikada neće moći predstavljati prijetnju miru.

Vlada Borisa Johnsona uvela je ranije ove godine sankcije članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović označivši ih odgovornima za provedbu politike kojom se podriva Daytonski sporazum i prijeti secesijom RS.

Truss je u četvrtak rekla kako će se s takvim kaznenim mjerama nastaviti protiv svih onih koji podrivaju mir i stabilnost u BiH te kako se izbori u listopadu motraju održati prema postojećim pravilima.