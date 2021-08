STRAVA U ENGLESKOJ! Napadač pucao na više osoba: Policija na nogama, građani zamoljeni da ostanu u svojim domovima

Ozbiljan incident, kako javljaju britanski mediji, dogodio se večeras u engleskom Plymouthu.

Kako se doznaje došlo je do pucnjave, a Sky New javlja kako je ubijeno više ljudi.

Među ubijenima je i napadač.

Policija je potvrdila da je u ulici Biddick Drive u Plymouthu došlo do ozbiljnog incidenta s vatrenim oružjem, javlja BBC Radio Devon.

“Na licu mjesta ubijeno je više ljudi, a još nekoliko žrtava napada prima liječničku pomoć. Područje je izolirano, a policija vjeruje da je situacija pod kontrolom”, rečeno je BBC-u iz policije.

BREAKING: Police confirm: “serious firearms incident” Biddick Drive, Keyham. “A number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment. A critical incident has been declared.The area has been cordoned off, police believe situation is contained.”

