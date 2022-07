STRAH I NEVJERICA U RUSKOM GRADU: Još ne mogu vjerovati da su im doletjele rakete: ‘Rusija mora odgovoriti’

Autor: Dnevno.hr

U svom stanu na petom katu u ruskom gradu Belgorodu, Lidiya priča o svom bijegu u zadnji čas.

“U nedjelju ujutro u 10:30 probudio me zasljepljujući bljesak i glasna eksplozija. Istrčala sam na balkon i vidjela ogromnu plamenu loptu kako ide prema zgradi. Utrčala sam u stan. Odjednom su mi se razbili svi prozori. Dolje sam čula viku i plač. Mogla sam vidjeti spasioce kako vade ljude iz ruševina i odnose tijela”, riječi su žene koja je preživjela raketiranje u ruskom gradu Belgorodu, koji se nalazi u blizini granice s Ukrajinom.

Rusija za lansiranje tri rakete optužuje Ukrajinu, a ukrajinski dužnosnici sve demantiraju.





Strah se uvukao u Ruse, ne osjećaju se sigurno

No, što god da je eksplodiralo u ovom južnom gradu, izvanredno stanje potpuno je potkopalo tvrdnju Moskve da je naredila trupama napada na Ukrajinu kako bi Rusiju učinila sigurnijom.

U stvarnosti, sigurnosna situacija u Belgorodu i drugim ruskim regijama blizu ukrajinske granice se pogoršala od invazije.

“Ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo u gradu”, kaže Lidiya za BBC. Prije pola godine nije bilo granatiranja grada Belgoroda.

Lokalni dužnosnici kažu da su četiri civila ubijena u eksploziji i da su deseci kuća oštećeni. Preko granice razmjeri razaranja bili su daleko veći. Od početka ruske invazije, tisuće civila je ubijeno u Ukrajini, a neki su gradovi pretvoreni u ruševine opetovanim granatiranjem.

“Moramo živjeti u miru s Ukrajinom. Uvijek smo”, kaže mi Lidiya. “Toliko nas ima rođake u Ukrajini. A ovdje živi mnogo Ukrajinaca.”

‘Rusija mora odgovoriti’

No, većina intervjuiranih ljudi u Belgorodu nisu tako pomirljivi.









“Rusija mora na to odgovoriti kako treba, da više ne bude granatiranja i da prestanu plašiti naše ljude”, kaže Vadim. “Ispaljivanje projektila na Kijev natjeralo bi ih na razmišljanje.”

Knarik kaže da joj je “žao” ljudi u Ukrajini. “Oni su isti kao mi. I oni imaju djecu. Ali mislim da moramo poduzeti oštrije mjere.”

Propaganda ruskih medija učinila svoje

Toliko ljudi ovdje ne povezuje rusku invaziju na Ukrajinu s time da njihov život postaje manje siguran.









To je dijelom zato što ruski državni mediji čine sve što mogu kako bi spriječili da se te točkice spoje u glavama ljudi. To čine demonizirajući Ukrajince: nazivajući ih “nacistima”, “neonacistima”, “fašistima” i “ultranacionalistima”, te ponavljajući od jutra do mraka da je u ovom sukobu Rusija na strani pravde.

Ali, isto tako, mnogi Rusi jednostavno ne žele vjerovati da je njihova zemlja ovo započela, da bi Rusija eventualno mogla biti agresor.

Sada se, međutim, jedna viša osoba u Ruskoj pravoslavnoj crkvi založila za mir. Nakon eksplozije u Belgorodu, mitropolit Belgoroda i Starog Oskola Ioann rekao je da je vrijeme “da se mačevi pretvore u plugove”.

Na internetskoj stranici Belgorodske biskupije napisao je: “Ponizno molimo da pokojnici pronađu mir i da ozlijeđeni ozdrave. Molimo za prestanak krvoprolića koje se odvija na ukrajinskom tlu, ali koje je danas došlo u naše domove.”