Stotine tisuća Britanaca marširaju Londonom za novi referendum o Brexitu

Autor: Hina

Stotine tisuća ljudi marširaju u subotu središtem Londona tražeći novi referendum o brexitu, u vrijeme dok parlament traži izlaz iz slijepe ulice u koju je zapao razvod Britanije od Europske unije.

Organizatori inicijative “Prepustite to narodu” kažu da je u povorci sudjelovalo milijun ljudi prije nego što su se okupili pred zgradom parlamenta.

To je svrstava uz bok Maršu mira iz 2003., najvećeg okupljanja Britanaca u ovome stoljeću.

Njima su se među ostalima priključili londonski gradonačelnik Sadiq Khan iz oporbene Laburističke stranke, čelnik Liberalnih demokrata Vince Cable i čelnica Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon.

Do demonstracija dolazi nakon što je EU pristao na odgodu izlaska Britanije iz Unije.

Premijerka Theresa May u više je navrata odbacila pozive na drugi referendum unatoč tome što se parlament dosad nije dogovorio o izlasku iz EU-a.

May je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon što je rekla da svoj plan za brexit neće treći put staviti na glasanje ako ne bude sigurna da će ga poduprijeti dovoljan broj zastupnika.

Izvori iz Down Streeta opovrgli su nagađanja da se dogovara najbolji termin za premijerkinu ostavku.

Europski čelnici i May ovaj tjedan dogovorili su se o odgodi brexita, te uklonili mogućnost da Velika Britanija napusti blok 29. ožujka.

U subotu ujutro broj potpisnika peticije kojom se poziva britansku vladu da povuče Članak 50 o izlasku iz EU-a narastao je na više od četiri milijuna.

Čelnici 27 članica EU-a dogovorili su u četvrtak navečer jednoglasno odgovor na zahtjev premijerke May za odgodom izlaska iz Unije, prema kojemu se brexit odgađa do 22. svibnja ako sporazum o razdruživanju bude potvrđen u parlamentu, a ako ne bude potvrđen onda bi se London do 12. travnja trebao izjasniti želi li održati izbore za Europski parlament ili izići bez sporazuma.

Ako Britanija ne uspije ratificirati sporazum o razdruživanju do 12. travnja, pred njom bi se našao izbor ili izići bez sporazuma ili tražiti dulju odgodu ako pristane održati izbore za Europski parlament koji se održavaju od 23. do 26. svibnja.