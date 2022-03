ŠTO SE TO DOGODILO? PUTIN NAGLO NESTAO USRED GOVORA: Zamijenili ga kadrovi publike i domoljubne pjesme, Zelenski: ‘Odustajanje od EU je neprihvatljivo’

Danas je 23. dan ruske invazije na Ukrajinu. U petak će se održati razgovor američkog predsjednika Joea Bidena i kineskog kolege Xija Jinpinga. Sudeći po najavama američkog državnog tajnika, “Amerika neće oklijevati s nametanjem troškova”, ukoliko Kina pomogne Rusiji, bilo vojno ili nametanjem sankcija. Na ratištu je situacija vrlo teško. Ginu vojnici i civili, a najteže stanje je u Mariupolju koji je žestoko bombardiran i opkoljen. Tamošnji gradonačelnik navodi kako u gradu vlada nestašica hrane, vode i lijekova. Više od 3 milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije, kažu iz UN-a. Očekuju se i daljnji pregovori, međutim ne nazire se rješenje unatoč tome što se činilo kako bi moglo doći do kompromisa oko neutralnosti Ukrajine. Joe Biden najavio je ovaj tjedan kako će SAD Ukrajini poslati gotovo milijardu dolara vrijedne vojne pomoći koja uključuje protutenkovsku, protuzračnu i drugu opremu. Među opremom koja bi trebala stići u Ukrajinu navodno su i američki dronovi. Povrh toga, zapadni saveznici vjeruju kako je ruski vojni stroj podbacio na svim frontovima, odnosno da je njihovo napredovanje znatno posustalo. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

15:25 Ukrajina: ‘Odustajanje od EU je neprihvatljivo’

Zamjenik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekao je danas da Ukrajina neće odustati od svoje kandidature za pridruživanje Europskoj uniji kao ustupak Rusiji.

“Bit ću kategoričan, odustajanje od EU kao ustupak u mirovnim pregovorima apsolutno je neprihvatljivo”, naglasio je Andrij Sibiha.

“To je naš izbor, podnesen je zahtjev za članstvo u EU i to se sada provodi”, podsjetio je Sibiha koji je na nacionalnoj televiziji rekao da se mirovni pregovori s Rusijom nastavljaju, ali su teški. Ukrajinski predsjednik Zelenskij objavio je da je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i da Ukrajina u narednim mjesecima očekuje napredak u pogledu zahtjeva za pridruživanje Europskoj uniji.

“Imao sam značajan razgovor s predsjednicom EK. Mišljenje EK o zahtjevu Ukrajine za članstvo u EU bit će pripremljeno u roku od nekoliko mjeseci… Zajedno idemo prema našem strateškom cilju”, napisao je Zelenski na Twitteru.

15:20 Naglo prekinut Putinov govor na ruskoj televiziji

Ruska državna televizija je neočekivano prekinula izravan prijenos govora ruskog predsjednika Vladimira Putina na prepunom stadionu te nastavila emitirati kadrove publike koja pjeva domoljubne pjesme.

Here’s video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022