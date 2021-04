ŠTO SE TO DOGAĐA? Češka protjerala 18 ruskih diplomata zbog eksplozije skladišta streljiva

Češka je protjerala 18 članova osoblja ruskog veleposlanstva, izvijestili su češki premijer Andrej Babiš i ministar vanjskih poslova Jan Hamaček.

Sumnjaju da su ruske obavještajne službe sudjelovale u eksploziji spremišta streljiva 2014. godine u Vrbeticama,

16. listopada 2014. godine s nekoliko eksplozija razneseno je skladište streljiva 330 km jugoistočno od Praga, a pri tome je ubijeno dvoje zaposlenika privatne tvrtke koja je iznajmljivala skladište.

Ruskim će diplomatima, rekao je Hamaček, identificiranim kao osoblje tajne službe, biti naloženo da napuste zemlju NATO-a u roku od 48 sati, piše DW.

There is a reasonable suspicion that Russian secret agents of the GRU service were involved in the 2014 explosions of an ammunition dump in the Czech village of Vrbětice. The Czech Republic has consequently expelled 18 Russian diplomats.









— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 17, 2021