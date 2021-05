ŠTO SE TAMO DOGAĐA? U pucnjavi u Miamiju dvoje mrtvih i više od 20 ranjenih: ‘To je kukavički čin’

Dvije osobe su ubijene i više od dvadeset je ozlijeđeno u masovnoj pucnjavi u nedjelju kada su trojica neidentificiranih muškaraca izašla iz vozila i otvorila vatru na okupljene koji su se nalazili ispred dvorane jednog kluba u Miamiju.

Pucnjava je počela nakon ponoći, a jedna ozlijeđena osoba je u kritičnom stanju.

“Vjerujemo da je ovo ciljani napad”, rekao je šef policije Alfredo Ramirez dodavši kako se radi o kukavičkom činu, piše Miami Herald.

Američki predsjednik Joe Biden prošli je mjesec oružano nasilje koje se neprestano događa u Sjedinjenim Državama nazvao “epidemijom” i “međunarodnom sramotom”.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo “Freddy” Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021