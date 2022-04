ŠTO SE DOGAĐA NA RUSKOM DALEKOM ISTOKU? Priča se o opakoj sabotaži: Gusti crni dim sukljao iznad ruske elektrane na otoku koji su oduzeli Japanu

Autor: L.B.

U ruskoj Sahalinskoj oblasti na Dalekom istoku u subotu ujutro izbio je požar u termoelektrani Sakhalinskaya GRES-2. Ruski mediji tvrde da je došlo do požara na turbini, međutim na društvenim se mrežama špekulira kako stvari baš i nisu tako bezazlene kao što ih Rusi predstavljaju javnosti.

Dok čelnik regije Sahalin dijeli poruke na Telegramu o gašenju požara s vatrogascima, navodeći da mu je zadovoljstvo obavijestiti sve da je požar na Sahalinskoj GRES-2 ugašen, ukrajinski vozač utrka dijelli video golemog požara u elektrani te navodi kako “je riječ o sabotaži ruske elektrane”.

“Na mjestu događaja radilo je 14 radnika i pet komada opreme, a hitno je angažiran i helikopter. Elektroinženjeri su naveli da se vatra proširila i na krovište, navele su ruske vlasti, a kako su prenijele RIA Novosti, press služba regionalne vlade navela je da je požar ugašen u 07.19 po moskovskom vremenu.

‘Požar na turbini’

Glasnogovornica Sakhalinenergo PJSC Margarita Tatarova izjavila je da je požar izbio u turbinskoj sekciji Sahalinskaya GRES-2 elektrane. Incident nije utjecao na napajanje potrošača, rekla je.

Također je priopćeno da u incidentu nitko nije ozlijeđen, kao i da nema materijalne štete.

Ministarstvo za izvanredne situacije Ruske Federacije priopćilo je da je zbog incidenta zaustavljen tehnološki proces i da je 30 osoba samostalno pobjeglo iz zgrade. Čelnik regije također je naredio Olegu Popovu, zamjeniku predsjednika lokalne uprave, da provjeri sve izvore energije i preuzme osobnu kontrolu nad situacijom.

Sabotaža ili nezgoda?

Međutim, na Twitteru je kijevski vozač utrka objavio nekoliko videa na kojima se navodno nalazi ruska termoelektrana na Sakhalinu, koja, kako navodi, od sinoć gori. U objavi navodi da je došlo do ‘sabotaže’ ruske elektrane, no ne navodi s čije strane, no procjenjuje kako je u gustom crnom dimu koji se vidi na snimci, u vjetar otišlo 40 milijardi ruskih rublji, što je, kako piše, oko 560 milijuna dolara.

O čijoj se i radi li se zapravo o sabotaži ili samo incidentu, kako to tvrde ruski mediji, još uvijek je nejasno, no valja podsjetiti i na činjenicu kako se Sakhalinski otoci nalaze vrlo blizu Japana, kojem je Rusija proteklog tjedna zaprijetila, na što su Japanci odgovorili na način na koji nisu već 20 godina.

Napetosti s Japanom proteklog tjedna upravo oko Sahalinskih otoka

Naime, kako smo već pisali, prijetnja Japanu samo je posljednja u nizu iz Moskve, koja je ljuta zbog potpore Japana Ukrajini i njezinim sve većim vezama sa zemljama NATO-a. Ovime se pojačavaju napetosti u dugotrajnom sporu oko suvereniteta Kurilskih i Sahalinskih otoka koje su sovjetske snage zauzele i oduzele Japanu na kraju Drugog svjetskog rata, piše CNN.









Ruse su uznemirile zajedničke vježbe Japana i SAD-a u Istočnom kineskom moru i Filipinskom moru, a ranije ovog mjeseca saveznici su održali iste i u Japanskom. Amerikanci pak tvrde da s Japanom rutinski održavaju vježbe kako bi “održali stabilnost u slobodnoj i otvorenoj indo-pacifičkoj regiji”.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Igor Morgulov rekao je da su američko-japanske pomorske vježbe “potencijalno uvredljive prirode”, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA-Novosti u utorak.

Prvi put u 20 godina

“Takve postupke japanske strane vidimo kao prijetnju sigurnosti naše zemlje. Ako se takva praksa proširi, Rusija će poduzeti uzvratne mjere u interesu jačanja svojih obrambenih sposobnosti”, rekao je.









Službeni Tokio nije odgovorio na izjave, niti je komentirao događaj, no u petak je u svom godišnjem diplomatskom izvješću prvi put u posljednjih 20 godina četiri sporna otoka, koje je nazvao japanskim “sjevernim teritorijima”, ocijenio “nezakonito okupiranim” od strane Rusije.

Sahalinskaya GRES-2, snage 120 MW, puštena je u rad 2019. Godišnja proizvodnja nove elektrane je 840 milijuna kWh, što je oko trećine ukupne potrošnje energije Sahalina.

Požar na Istraživačkom institutu Ministarstva obrane Rusije u Tveru

U međuvremenu, šest osoba je poginulo, a 27 ozlijeđeno u požaru u Istraživačkom institutu ruskog ministarstva obrane u Tveru, 180 kilometara sjeverozapadno od Moskve prošlog tjedna.

Dana 21. travnja, regionalna vlada Tvera izvijestila je da je “u incidentu ozlijeđeno 27 osoba, od kojih je većina skočila s prozora trokatnice kako bi spasila svoje živote”. Požar je buknuo na drugom katu i proširio se na 1000 četvornih metara građevine u kojoj se nalazi Središnji istraživački institut ruskih zračno-svemirskih obrambenih snaga.