STIŽE VELIKI OBRAT? PRIČA SE KOMPLICIRA Rusija: Napadnuto rusko skladište nije bilo vojno! Crveni križ odgodio evakuaciju iz Mariupolja, Kremlj donio novu odluku o plinu

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 37. dan. Putin je u četvrtak poručio da je krajnji rok da se plin počne plaćati u ruskoj valuti 1. travnja, no Kremlj je danas objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika. Jutros je objavljena vijest kako su dva ukrajinska vojna helikoptera pogodila skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu. No, i dalje nema potvrde tko točno stoji iza napada. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva. Kremlj, s druge strane, optužuju Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dvojici generala oduzeo vojni čin, dodajući da ih je “nešto spriječilo da zaključe gdje im je domovina” i da su “prekršili svoju vojnu prisegu na vjernost ukrajinskom narodu”. Kina je na samitu EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini.

Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

20:00 Ukrajinske snage ponovno zauzele grad Buča u blizini Kijeva

“31. ožujak ući će u povijest našeg grada… kao dan njegovog oslobođenja od ruskih (sila)”, rekao je gradonačelnik Anatolii Fedoruk u videu u petak, a čini se da je snimljen ispred gradske vijećnice u Buči. Ovog tjedna Rusija je obećala da će drastično smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva na sjeveru Ukrajine. Ukrajinske snage su u protunapadu protiv Rusije u brojnim područjima u blizini Kijeva i šire.

19:30 Belgorodsko skladište nafte bilo je civilno, a ne vojno, kaže Rusija

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je za državni informativni kanal Rossiya 24 da je skladište isporučivalo gorivo samo za civilni transport, a ne za vojni. “Skladište nafte nema nikakve veze s ruskim oružanim snagama”, rekao je. Konašenkov je rekao da su dva ukrajinska helikoptera Mi-24 ušla u Rusiju “na ekstremno malim visinama” oko 05:00 sati po lokalnom vremenu prije nego što su izveli raketni napad. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu dok je visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik zanijekao je optužbe Rusije da Ukrajina stoji iza napada na naftno skladište.

19:00 Gazprom više neće biti vlasnik njemačkog ogranka

Ruski plinski div Gazprom objavio je u petak da se povlači iz vlasničke strukture njemačkog ogranka nakon odluke Moskve da kupci iz “neprijateljskih” zemalja plin ubuduće moraju plaćati u rubljama, preko posredničke banke u Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je potpisao uredbu prema kojoj kupci iz SAD-a, članica Europske unije, Kanade, Britanije i Švicarske zemalja ruski plin od početka travnja moraju plaćati u rubljima, preko posredničke banke u Rusiji. Kupci u posredničkoj banci moraju otvoriti poseban račun i doznačiti iznos utvrđen ugovorom, uglavnom u eurima i dolarima. Banka će ih potom na dražbi u organizaciji Moskovske burze prodati i prihod u rubljima doznačiti na račun dobavljača plina. Rusija je na popis “neprijateljskih” zemalja uvrstila one koje su joj, zbog invazije na Ukrajinu, uvele sankcije.

Njemačka je odbacila izmjene u plaćanju, a njezin ministar gospodarstva rekao je u četvrtak da ih „Putin neće ucjenjivati”, podsjeća Reuters. Gazprom je danas objavio da se povlači iz vlasničkog udjela u Gazprom Germania GMBH i ostale imovine u Njemačkoj, uključujući Gazprom Marketing & Trading Ltd, sa sjedištem u Londonu, ne navodeći pojedinosti ni objašnjenje takve odluke. Sjedište je Gazprom Germanije u njemačkoj prijestolnici Berlinu, a jedini je njegov dioničar Gazprom Export, podružnica u potpunom vlasništvu Gazproma. Njegove osnovne poslovne djelatnosti uključuju skladištenje, trgovanje i opskrbu plinom, koji se koristi kao gorivo u cestovnom i pomorskom prijevozu, a vlasnici su i mreže punionica u Njemačkoj i Češkoj.

Ogranak ima i svoje podružnice, među ostalim i u Švicarskoj i Češkoj, podsjeća Reuters. Gazprom Marketing & Trading Ltd objavio je danas u priopćenju da će u poslovanju biti neovisan, kao i do sada.

“GM&T nastavlja poslovati neovisno. Plin nabavljamo na europskim veleprodajnim tržištima baši kao i svi ostali tržišni sudionici. Iz Rusije nismo dobili plin, prema dugoročnim ugovorima, još od prvog tromjesečja 2021. godine”, ističu. “U ovom trenutku nismo u poziciji da komentiramo novu vlasničku strukturu”, dodaju u priopćenju.

Njemački poslovni dnevnik Handelsblatt objavio je u četvrtak da njemačko ministarstvo gospodarstva razmatra izvlaštenje njemačkih ogranaka Gazproma i Rosnjefta zbog zabrinutosti za opskrbu energijom, napominje Reuters. Iz Kremlja su u petak poručili da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnih zakona.

Nije jasno hoće li izlazak Gazproma iz vlasništva nad njemačkim ogrankom utjecati na opskrbu Njemačke ruskim plinom. Njemačka podmiruje oko 40 posto svojih potreba za tim energentom uvozom iz Rusije, napominje Reuters.

18:55 Crveni križ odgađa pokušaj evakuacije Mariupolja

Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je kako je odgodio pokušaj evakuacije civila iz opkoljenog grada Mariupolja.”Tim ICRC-a koji je u petak bio na putu za Mariupolj kako bi olakšao siguran prolaz civila morao se vratiti u Zaporožje nakon što su dogovori i uvjeti onemogućili nastavak”, rekao je ICRC.

“Tim ICRC-a, koji se sastoji od tri vozila i devet članova, danas nije stigao do Mariupolja niti je omogućio siguran prolaz civila. U subotu će ponovno pokušati olakšati siguran prolazak civila iz Mariupolja. Da bi operacija uspjela, ključno je da strane poštuju dogovore i osiguraju potrebne uvjete i sigurnosna jamstva. Ako i kada se operacija sigurnog prolaza dogodi, uloga ICRC-a kao neutralnog posrednika bila bi da prati konvoj iz Mariupolja u drugi grad u Ukrajini.”

