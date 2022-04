STIGLA ZASTRAŠUJUĆA PRIJETNJA RUSIJE: ‘Odgovorit ćemo napadima na Kijev’. Ruska vojska žestoko udara na bojišnicu u Donjecku: ‘Napadnuta sva naselja na liniji’

Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Glavni ruski crnomorski brod Moskva je potonuo pri tegljenju nakon što je oštećen eksplozijama. Zelenski je optužio Njemačku i Mađarsku da blokiraju proces za embargo ruske nafte i plina. Guverner ruske regije u blizini granice s Ukrajinom tvrdi da je ukrajinska vojska granatirala selo na teritoriju Rusije i da ima žrtava. Rusija objavila da je zauzela luku u Mariupolju i oslobodila je od pukovnije Azov.

Ključne događaje 51. dana ruske invazije na Ukrajinu pratimo iz minute u minutu.

12:15 Teško rusko granatiranje duž linije bojišnice u Donjecku, kažu ukrajinski dužnosnici

Teška granatiranja dogodila su se duž većeg dijela linije bojišnice u regiji Donjeck, rekli su u petak ukrajinski dužnosnici. Pavlo Kyrilenko, načelnik regionalne vojne uprave Donjeck, rekao je da su “gotovo sva naselja Donjecke regije duž linije bojišnice napadnuta”. Kyrilenko je istaknuo tešku situaciju u gradu Maryinka, gdje je, kako je rekao, ubijeno 11 civila od početka ruske invazije. Grad je znatno oštećen, s gotovo 100 uništenih kuća, 13 visokih zgrada i tri škole pogođene, rekao je. “Unatoč stalnom granatiranju, civili se svakodnevno evakuiraju iz zajednice. Do danas je iz Maryinke premješteno najmanje 350 ljudi”, rekao je Kyrylenko.

12:00 Rusija tvrdi da napreduje u opkoljenoj luci Mariupolj dok su ukrajinske jedinice konsolidirale obranu

Ruska vojska je u petak tvrdila da je napredovala u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, samo dva dana nakon što su ukrajinske jedinice blokirane u gradu rekle da su konsolidirale svoju obranu. “Skupina ruskih trupa i postrojbe narodne milicije Donjeck potpuno su oslobodile Željezaru Iljič od ukrajinskih nacionalista kao rezultat ofenzive na grad Mariupolj”, rekao je glasnogovornik ruske vojske general Igor Konašenkov u priopćenju u petak.

CNN ne može neovisno provjeriti Konašenkovljevu tvrdnju, ali zapovjednici dviju ukrajinskih postrojbi koje brane Mariupol objavili su u srijedu video priopćenje u kojem kažu da su uspjeli konsolidirati snage unutar grada. Denis Prokopenko, zapovjednik pukovnije Azov, rekao je da se njegova postrojba povezala s postrojbama 36. brigade marinaca, ali je priznao da su se neki ukrajinski branitelji predali.

11:45 Finska: Vrlo je vjerojatno da idemo u NATO, Rusija odgovorila prijetnjom

Finska ministrica obrane upravo je kazala kako je jako vjerojatno da će ta zemlja podnijeti zahtjev za pridruživanje NATO-u. “Izgleda da je narod u Finskoj donio odluku – ruska invazija na Ukrajinu je svima nama bio poziv na buđenje”, rekla je ministrica dodavši da “odluka nije još u potpunosti donesena”.

Rusija je još jednom zaprijetila Finskoj i Švedskoj koje razmatraju ulazak u NATO savez. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će biti posljedica ako Finska i Švedska uđu u NATO, prenosi AFP.

11:20 Ruski ministar obrane doživio težak srčani udar, tvrdi Putinov protivnik

Rusko-izraelski biznismen i protivnik ruskog predsjednika Leonid Nevzlin na Facebooku je objavio da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu “iznenada doživio težak srčani udar”. “Šojgu je ispao iz igre, mogao bi postati invalid ako preživi. Iznenada je doživio težak srčani udar. Nalazi se na intenzivnoj njezi, spojen je na aparate”, objavio je Nevzlin na Facebooku. Zasad nema neovisne potvrde ove informacije.

11:00 Gradske vlasti: Rusi u Mariupolju vade tijela zakopana u dvorištima

Gradske vlasti u Mariupolju kažu da su “ruski okupatori počeli ekshumirati tijela pokopana u dvorištima stambenih blokova”. Gradsko vijeće Mariupolja poručilo je na Telegramu i da “okupatori ne dopuštaju stanovnicima da pokopaju svoje ubijene članove obitelji”. Svako dvorište sada ima nadzornika koji provodi ova pravila, tvrde Ukrajinci. Ukrajina tvrdi da u Mariupolju postoji 13 mobilnih krematorija, a gradske vlasti sumnjaju na to da Rusi pokušavaju prikriti ratne zločine. Ove tvrdnje u ovom se trenutku ne mogu neovisno provjeriti.

10:15 Ukrajina trola Rusiju zbog potonuća broda

Ukrajinski ministar obrane trola Rusiju zbog potonuća njezina vodećeg broda Moskva – hvaleći se svojim planovima za ronjenje do olupina. Oleksij Reznikov je tvitao: “Vodeći” ruski ratni brod dostojno je mjesto za ronjenje. Sada imamo još jedno mjesto za ronjenje u Crnom moru. Svakako ćemo posjetiti olupinu nakon naše pobjede u ratu. BTW, već imam 300 zarona”.

A “flagship” russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 15, 2022