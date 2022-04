STIGLA ZASTRAŠUJUĆA PRIJETNJA RUSIJE: ‘Bit će teških posljedica’. Ruska vojska žestoko udara na bojišnicu u Donjecku: ‘Napadnuta sva naselja na liniji’

Autor: Dnevno.hr

Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Glavni ruski crnomorski brod Moskva je potonuo pri tegljenju nakon što je oštećen eksplozijama. Zelenski je optužio Njemačku i Mađarsku da blokiraju proces za embargo ruske nafte i plina. Guverner ruske regije u blizini granice s Ukrajinom tvrdi da je ukrajinska vojska granatirala selo na teritoriju Rusije i da ima žrtava. Rusija objavila da je zauzela luku u Mariupolju i oslobodila je od pukovnije Azov.

Ključne događaje ruske invazije na Ukrajinu pratimo u ovom tekstu.

15:20 Ukrajinci se rugaju rusima zbog potonuća Moskve

Čini se da se ukrajinsko ministarstvo obrane odlučilo danas narugati Rusiji zbog potonuća njihove moćne raketne krstarice “Moskva”.

“Ministarstvo obrane Ukrajine podsjeća rusku mornaricu da su tjesnaci Crnog mora zatvoreni samo za ulaz. Dio vaše flote koji je ostao na površini još uvijek ima otvoren izlaz”, poručili su Ukrajinci.

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je brod teško oštećen u požaru, dok Ukrajina tvrdi da su taj požar izazvale ukrajinske snage raketnim udarom.

14:50 Kremlj: Glavni cilj operacije je uništenje nacionalističkih bataljuna

Glavni je cilj specijalne vojne operacije, kako Moskva naziva invaziju na Ukrajinu, “uništenje nacionalističkih bataljuna u Ukrajini”, rekao je danas Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov. “Glavni cilj je oslobođenje Ukrajine od nacionalističkih bataljuna. Operacija se nastavlja, postavljeni zadaci su dobro poznati. Moraju biti obavljeni i bit će obavljeni, u to nema sumnje”, rekao je Peskov. Putinov glasnogovornik je dodao da se “miran život već uspostavlja na područjima u kojima militanti ne uzimaju civile za taoce i ne pucaju po kućama”. “A što se tiče mjesta na kojima nacionalistički bataljuni rade takve stvari, vode se žestoke borbe. Oni će biti uništeni”, rekao je Peskov. To je prvi put da je Kremlj objavio da je glavni cilj rata u Ukrajini “uništenje nacionalističkih bataljuna”. Kad je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio pokretanje invazije, rekao je da su glavni ciljevi “demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine”, a potom je Kremlj, kad je postalo očito da su ruske snage doživjele poraz u okolici Kijeva te su prisiljene na povlačenje, objavio da je glavni cilj rata “oslobođenje Donbasa”, područja na istoku Ukrajine u kojem se nalaze dvije proruske separatističke regije, Donjeck i Luhansk.

14:00 Tužitelj: Sedam ukrajinskih civila ubijeno je nakon pucanja na autobuse za evakuaciju









Sedam osoba je ubijeno kada su ruske snage navodno otvorile vatru u četvrtak na dva autobusa za evakuaciju, prema preliminarnim informacijama, priopćilo je regionalno tužiteljstvo u Harkovu. Još 27 ljudi je ranjeno dok su autobusi vozili u blizini sela Borova, u blizini grada Iziuma, dodao je ured. “Pokrenuta je pretkaznena istraga o kršenju zakona i običaja ratovanja u kombinaciji s ubojstvom s predumišljajem”, priopćio je ured.

13:00 Rusija zaprijetila i Americi

Moskva je upozorila Ameriku da bi moglo biti “nepredvidivih posljedica” ako Washington i saveznici nastave slati oružje Ukrajini. Objavio je to The Washington Post pozivajući se na ruski diplomatski izvor u SAD-u. “SAD i saveznici moraju zaustaviti neodgovornu militarizaciju Ukrajine” “Pozivamo Sjedinjene Države i njihove saveznike da zaustave neodgovornu militarizaciju Ukrajine, koja implicira nepredvidive posljedice za regionalnu i međunarodnu sigurnost”, rekao je ruski diplomatski izvor. Dosad je Amerika poslala ili obećala poslati vojne i druge pomoći Ukrajini u vrijednosti 1.7 milijardi dolara. Ranije ovog mjeseca odobreno je slanje protutenkovskih projektila Javelin Ukrajini u vrijednosti od 100 milijuna dolara.









12:15 Teško rusko granatiranje duž linije bojišnice u Donjecku, kažu ukrajinski dužnosnici

Teška granatiranja dogodila su se duž većeg dijela linije bojišnice u regiji Donjeck, rekli su u petak ukrajinski dužnosnici. Pavlo Kyrilenko, načelnik regionalne vojne uprave Donjeck, rekao je da su “gotovo sva naselja Donjecke regije duž linije bojišnice napadnuta”. Kyrilenko je istaknuo tešku situaciju u gradu Maryinka, gdje je, kako je rekao, ubijeno 11 civila od početka ruske invazije. Grad je znatno oštećen, s gotovo 100 uništenih kuća, 13 visokih zgrada i tri škole pogođene, rekao je. “Unatoč stalnom granatiranju, civili se svakodnevno evakuiraju iz zajednice. Do danas je iz Maryinke premješteno najmanje 350 ljudi”, rekao je Kyrylenko.

12:00 Rusija tvrdi da napreduje u opkoljenoj luci Mariupolj dok su ukrajinske jedinice konsolidirale obranu

Ruska vojska je u petak tvrdila da je napredovala u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, samo dva dana nakon što su ukrajinske jedinice blokirane u gradu rekle da su konsolidirale svoju obranu. “Skupina ruskih trupa i postrojbe narodne milicije Donjeck potpuno su oslobodile Željezaru Iljič od ukrajinskih nacionalista kao rezultat ofenzive na grad Mariupolj”, rekao je glasnogovornik ruske vojske general Igor Konašenkov u priopćenju u petak.

CNN ne može neovisno provjeriti Konašenkovljevu tvrdnju, ali zapovjednici dviju ukrajinskih postrojbi koje brane Mariupol objavili su u srijedu video priopćenje u kojem kažu da su uspjeli konsolidirati snage unutar grada. Denis Prokopenko, zapovjednik pukovnije Azov, rekao je da se njegova postrojba povezala s postrojbama 36. brigade marinaca, ali je priznao da su se neki ukrajinski branitelji predali.

11:45 Finska: Vrlo je vjerojatno da idemo u NATO, Rusija odgovorila prijetnjom

Finska ministrica obrane upravo je kazala kako je jako vjerojatno da će ta zemlja podnijeti zahtjev za pridruživanje NATO-u. “Izgleda da je narod u Finskoj donio odluku – ruska invazija na Ukrajinu je svima nama bio poziv na buđenje”, rekla je ministrica dodavši da “odluka nije još u potpunosti donesena”.

Rusija je još jednom zaprijetila Finskoj i Švedskoj koje razmatraju ulazak u NATO savez. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će biti posljedica ako Finska i Švedska uđu u NATO, prenosi AFP.

11:20 Ruski ministar obrane doživio težak srčani udar, tvrdi Putinov protivnik

Rusko-izraelski biznismen i protivnik ruskog predsjednika Leonid Nevzlin na Facebooku je objavio da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu “iznenada doživio težak srčani udar”. “Šojgu je ispao iz igre, mogao bi postati invalid ako preživi. Iznenada je doživio težak srčani udar. Nalazi se na intenzivnoj njezi, spojen je na aparate”, objavio je Nevzlin na Facebooku. Zasad nema neovisne potvrde ove informacije.

11:00 Gradske vlasti: Rusi u Mariupolju vade tijela zakopana u dvorištima

Gradske vlasti u Mariupolju kažu da su “ruski okupatori počeli ekshumirati tijela pokopana u dvorištima stambenih blokova”. Gradsko vijeće Mariupolja poručilo je na Telegramu i da “okupatori ne dopuštaju stanovnicima da pokopaju svoje ubijene članove obitelji”. Svako dvorište sada ima nadzornika koji provodi ova pravila, tvrde Ukrajinci. Ukrajina tvrdi da u Mariupolju postoji 13 mobilnih krematorija, a gradske vlasti sumnjaju na to da Rusi pokušavaju prikriti ratne zločine. Ove tvrdnje u ovom se trenutku ne mogu neovisno provjeriti.

10:15 Ukrajina trola Rusiju zbog potonuća broda

Ukrajinski ministar obrane trola Rusiju zbog potonuća njezina vodećeg broda Moskva – hvaleći se svojim planovima za ronjenje do olupina. Oleksij Reznikov je tvitao: “Vodeći” ruski ratni brod dostojno je mjesto za ronjenje. Sada imamo još jedno mjesto za ronjenje u Crnom moru. Svakako ćemo posjetiti olupinu nakon naše pobjede u ratu. BTW, već imam 300 zarona”.

09:50 Rusko ministarstvo obrane: Na ukrajinske napade u ruski teritorij odgovorit ćemo napadima na Kijev

Iz ruskog ministarstva obrane stižu neke nove poruke o kojima izvještava državna novinska agencija RIA. Ministarstvo je priopćilo kako će na akcije ukrajinskih snaga unutar ruskog teritorija odgovoriti pojačanim napadima na Kijev. Glasnogovornik je rekao: “Broj i razmjeri raketnih napada na ciljeve u Kijevu će se povećati kao odgovor na kijevski nacionalistički režim koji počini bilo kakve napade terorističke prirode ili sabotaže na ruskom teritoriju”.

Rusi tvrde da su tijekom noći pogodili 13 vojnih objekata u različitim područjima, te da je ruski sustav protuzračne obrane S-400 oborio ukrajinski helikopter Mi-8 u blizini Černigova. Prema ruskoj vojsci, riječ je o helikopteru koji je jučer izveo napad na selo Klimovo, u ruskoj regiji Briansk. Glasnogovornik Ministarstva obrane Igor Konašenkov također je rekao da je “skupina ruskih vojnika i jedinica Narodne milicije Donjecke Republike u potpunosti oslobodila Željezaru Illich od ukrajinskih nacionalista”.

Rusija je objavila i da je krstarećom raketom Kalibr pogodila tvornicu oružja pored Kijeva. Rusko ministarstvo tvrdi i da su “ruske snage ubile oko 30 poljskih plaćenika u Ukrajini”.

09:10 Bivši ruski premijer: Putin je prijetnja NATO-u

Mihail Kasjanov ruski je političar koji je obnašao dužnost premijera u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Kasjanov je za CNN govorio o tome kako je za vrijeme svog mandata kao premijer, pod ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, želio da Rusija postane punopravna članica NATO saveza. Istaknuo je da je Putin izmislio objašnjenja da je NATO prijetnja za Rusku Federaciju.

“Ako se vratimo 20 godina u prošlost, kada sam ja bio premijer, a on imao prvi predsjednički mandat, vidimo da je Rusija tada imala odlične odnose sa SAD-om i NATO-om”, rekao je Kasjanov. Dodao je da je tada “sanjao da Rusija postane članica NATO saveza” te da sam ruski predsjednik Putin nije isključio takve namjere. “Odnosi su bili vrlo dobri, sada je drugačija situacija”, rekao je bivši ruski premijer pa se osvrnuo na moguće uključivanje Švedske i Finske u savez.

“Znači, Švedska ili Finska – one nisu neka dodatna prijetnja. NATO nikada nije bio prijetnja Ruskoj Federaciji. To je Putinova izmišljotina”, kazao je bivši ruski premijer. Je li Putin prijetnja NATO-u?

“Apsolutno, on je sada prijetnja NATO-u. Sada imamo i prvu crtu bojišnice – Ukrajinu. Ako Putin pobijedi, možemo očekivati daljnju agresiju”, poručio je.

09:00 Detalji govora Zelenskog: Ruski brodovi mogu otploviti samo na dno

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je Ukrajince što su preživjeli 50 dana rata kada su im Rusi dali pet. “Ali nisu znali koliko su Ukrajinci hrabri, koliko cijenimo slobodu i mogućnost da živimo onako kako želimo”, rekao je Zelenski u svom obraćanju kasno u četvrtak. Ukrajinski predsjednik je također pozdravio građane koji se bore za zemlju. “50 dana naše obrane je uspjeh. Postignuće milijuna Ukrajinaca”, rekao je.

U svom jedinom osvrtu na potonuće ruskog ratnog broda Moskva, Zelenski je govorio o “onima koji su pokazali da ruski ratni brodovi mogu otploviti, čak i ako su na dnu” mora. Predsjednik je navodio načine na koje su se Ukrajinci borili protiv ruskih vojnika. Ruski državni mediji tvrde da je brod potonuo nakon požara.

08:55 Dogovoreno devet humanitarnih koridora

“Devet humanitarnih koridora dogovoreno je za petak, objavila je zamjenica ukrajinskog premijera Iryna Vereshchuk. Oni koji žele evakuirati iz gradova Mariupolj, Berdjansk, Tokmak i Energodar u Zaporožje mogu to učiniti automobilom. Humanitarni koridori u regiji Lugansk funkcionirat će uz prestanak granatiranja od strane ruskih snaga”, dodala je.

08:35 Zatvorenici razmijenjeni u Hersonu, kaže Ukrajina

Ruski i ukrajinski zarobljeni vojnici razmijenjeni su u regiji Herson na jugu Ukrajine, objavile su ukrajinske oružane snage na jugu. U pisanju na društvenim mrežama navodi se da su četiri ruska zarobljenika razmijenjena za pet ukrajinskih vojnika u selu Posad-Pokrovske nakon intenzivnih pregovora. Rusija je preuzela kontrolu nad Hersonom na početku rata, ali Ukrajina je vratila dio svog teritorija, prema izvješćima koje je Pentagon objavio prije nekoliko tjedana.

08:25 Armenija počela plaćati plin u rubljama

Armenija je počela plaćati ruski plin u rubljima, rekao je za RBC ministar gospodarstva te zemlje Vahan Kerobjan. “Koliko znam, posljednjih nekoliko isplata je bilo u rubljama, ali po odgovarajućem tečaju”, rekao je ministar. Objasnio je da se cijena određuje u dolarima, ali plaćanje je u rubljama.

08:15 Zelenski zahvalio Ukrajincima za 50 dana otpora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je ukrajinskom narodu za 50 dana otpora brutalnom napadu susjedne Rusije. “Zahvaljujući Bogu, ukrajinskim oružanim snagama i našem narodu – obranili smo većinu svoje zemlje”, rekao je Zelenski u dnevnoj video poruci objavljenoj na Telegramu u četvrtak kasno navečer.

“Pedeset dana naše obrane je postignuće. Postignuće milijuna Ukrajinaca”, dodao je Zelenski. Predsjednik je također rekao da se prisjeća prvih dana ruske invazije na Ukrajinu. “Najblaže rečeno, nitko nije bio uvjeren da ćemo preživjeti”, rekao je. Mnogi su mu savjetovali da napusti zemlju, nastavio je Zelenski. “Savjetovali su da se de facto predamo tiraniji”. Ali oni nisu poznavali Ukrajince i nisu znali kako su oni hrabri i koliko cijene slobodu, „da živimo kako želimo“. Ukrajinski čelnik također je zahvalio svima koji podržavaju Ukrajinu. Rekao je da je u 50 dana promijenio način na koji gleda mnoge političke lidere. Vidio je “veliku velikodušnost” među onima koji nisu bogati i odlučnost među onima koje drugi nisu shvaćali ozbiljno. Ali Zelenski je također rekao da je vidio da se neki političari ponašaju kao da nemaju moć.

08:00 Nijemci bi trebali štedjeti energiju kako bi izvršili pritisak na Rusiju

Nijemci bi trebali početi štedjeti energiju kako bi postali neovisniji o ruskim fosilnim gorivima, rekao je njemački ministar gospodarstva Robert Habeck, dok najveće europsko gospodarstvo traži načine za smanjenje uvoza plina i nafte iz Rusije kao odgovor na rat u Ukrajini. Uz sve više smrtnih slučajeva civila u Ukrajini usred ruske invazije, Njemačka je pod pritiskom da prekine uvoz ruskog plina i nafte jer kritičari kažu da ti prihodi Moskvi osiguravaju ključna sredstva za vođenje rata.

Moskva svoju invaziju na Ukrajinu opisuje kao “specijalnu vojnu operaciju”. Habeck je rekao da bi Njemačka mogla postati manje ovisna kad bi građani smanjili potrošnju energije, predlažući korištenje vlaka ili bicikla umjesto vožnje automobilima kad god je to moguće. “Svaki kilometar koji se nismo prevezli doprinos je smanjenju ovisnosti o ruskim izvorima energije. Time također štitimo klimu”, rekao je Habeck u intervjuu za Funke Media Group. Habeck je rekao da je smanjenje individualne potrošnje energije za 10 posto moguće, dodajući da poslodavci mogu doprinijeti nudeći radnicima mogućnost rada od kuće gdje god je to moguće. “Gdje god je to moguće, opet bi se moglo raditi od kuće jedan ili dva dana u tjednu – u početku na dobrovoljnoj bazi”, rekao je.

07:00 Macron šalje kola hitne pomoći i vatrogasna vozila

Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će Ukrajini isporučiti 24 vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći, kao i 50 tona opreme za hitne slučajeve. “Za podršku Ukrajini, naši vatrogasci i spasioci šalju 24 vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći, kao i 50 tona opreme za hitne slučajeve. Ovo je drugi konvoj u mjesec dana”, rekao je.

6:25 Nestašica hrane u Ukrajini

Zamjenik ukrajinskog ministra gospodarstva Taras Kačka optužio je Rusiju zbog nestašice hrane u Ukrajini. Na društvenim mrežama rekao je da ruski vojni brodovi blokiraju ukrajinske luke i trgovinu na Crnom moru te na taj način sprečavaju izvoz kukuruza, pšenice i biljnog ulja. “Da nije bilo Rusije, Afrika i Bliski istok ne bi morali razmišljati o tome gdje pronaći više novca ua kupnju pšenice”, rekao je referirajući se na izvješće glavnog tajnika UN-a Antonija Guteressa da će jedna petina svjetske populacije zbog rata u Ukrajini biti gladna.

6:05 Eksplozije u Kijevu

Snažne eksplozije čule su se u ranim satima u petak u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, prenosi Reuters. Tijekom noći, širom Ukrajine oglasile su se sirene za zračni napad. Eksplozije su se također čule u gradu Hersonu na jugu zemlje, gradu Harkivu na istoku Ukrajine i u Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine. Za sada nema službene potvrde o eksplozijama, a Reuters nije mogao odmah provjeriti izvješća. Ruske trupe u regiji Donjeck fokusirale su se na osvajanje gradova Popasna i Rubižnje, izvijestila je u petak ujutro ukrajinska vojska. Također tvrde da su ukrajinski vojnici uspješno odbili osam ruskih napada na teritoriju Donjecka i Luganska u zadnja 24 sata. Naveli su kako su pritom uništili četiri ruska tenka, šest oklopnih vozila, jedan topnički sustav te četiri pješadijska borbena stroja.