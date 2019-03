SRUŠIO SE FACEBOOK! U dosad najvećem kolapsu milijuni korisnika ne mogu pristupiti mreži

Korisnici širom svijeta prijavljuju pad društvene mreže Facebook.

Oko 35 posto njih ne može uopće pristupiti mreži, 32 posto ih ima problem s učitavanjem Newsfeeda, a oko 31 posto je prijavilo probleme s prijavljivanjem na mrežu.

Prvi problemi su se pojavili nekoliko minuta prije podne u srijedu, a do sad je zabilježeno na milijune prijava problema.

Još nije poznato zašto je došlo do globalnoga kvara.

#facebookdown but only for some users… great #socialmediamarketing on hold for now.. enjoying ☕️ without interruptions for a change pic.twitter.com/FNZZE1Br4B

— Cynthia Hoover (@youknowmeasCyn) 13 March 2019