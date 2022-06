‘SRAVNIT ĆEMO TEL AVIV SA ZEMLJOM!’ Zaljev na rubu sukoba: Iran odlučan osvetiti se Izraelu, usput obogaćuje uranij i čuje se s Putinom

Autor: Lucija Brailo

Nakon ubojstva visokorangiranog dužnosnika u Teheranu. porasle su napetosti između Irana i Izraela. Naime, general iranske vojske Kioumars Heydari rekao je za novinsku agenciju Tasnim kako Iran budno prati svaki potez Izraela te da će “svaka greška biti kažnjena”, prenosi Time of Israel.

“Za svaku grešku neprijatelja sravnit ćemo Tel Aviv i Haifu sa zemljom, po naredbi vrhovnog vođe”, rekao je Heydari, inače zapovjednik iranskih kopnenih snaga, dodavši i da su dostignuća iranske vojske “trn u oku” neprijateljima.

Međutim, Iran je danas objavio da je pustio u rad nove centrifuge za obogaćivanje uranija, nakon što je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) usvojila rezoluciju o toj zemlji. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je u četvrtak da je rezolucija “brzopleta” i “neuravnotežena”. Upravni odbor IAEA-e u srijedu je pozvao Iran da u potpunosti surađuje s njihovim inspektorima, a uoči objave rezolucije Iran je na nekim lokacijama isključio kamere IAEA-e. Od 35 država članica, samo su Kina i Rusija glasale protiv rezolucije, rekli su diplomati.





Iranski predsjednik razgovarao s Putinom

Prema izvješću IAEA-e, koja je ovog tjedna upozorila da bi Iran mogao imati dovoljno materijala za nuklearno oružje za nekoliko tjedana, Iran je već obogatio 43.1 kilogram uranija na razinu čistoće od 60 posto. Analitičari su rekli da bi oko 50 kilograma bilo dovoljno za nuklearno oružje ako se uranij obogati na malo više od 90 posto. Teheran, međutim, naglašava da nuklearnu tehnologiju želi samo u mirnodopske svrhe.

Pregovori Irana i IAEA-e odvijaju se paralelno s pregovorima o obnovi nuklearnog sporazuma koji su svjetske sile sklopile s Iranom 2015. godine, koji su trenutačno u zastoju. Nova ograničenja za iranski nuklearni program uglavnom su dogovorena, no još nije postignut dogovor o ukidanju američkih sankcija.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarali su o tome telefonom. Suradnja neovisnih država mogla bi neutralizirati “ilegalni pritisak” Zapada, priopćio je ured iranskog predsjednika.

Pokušaj serviranja osvete

“Jedinice kopnene vojske opremljene su preciznim i dalekometnim oružjem, a proširen je i domet dronova te operativnih projektila kopnenih snaga”, istaknuo je Heydari.

No, zaoštravanje situacije između dviju zemalja dolazi nakon što je u ponedjeljak otkriven izvještaj u kojem je navedeno da su sigurnosne snage Tajlanda spriječile nekoliko pokušaja Irana da nanese štetu izraelskim i zapadnim vojnim ciljevima u Tajlandu.

Navodno se, prema pisanju Times of Israel, Iran tako pokušao osvetiti za ubojstva nekoliko svojih generala, o kojih je jedan i pukovnik korpusa Islamske revolucionarne garde.









Doktrina hobotnice

Međutim, niti Izrael se ne ponaša nimalo miroljubivo. Naime, izraelski premijer Naftali Bennett dao je u razgovoru za The Economist izjavu koja se ne može shvatiti pozitivno, niti ima u cilju ‘peglanje odnosa’ s Iranom.

“Upravo implementiramo doktrinu hobotnice. Više se ne igramo s njezinim pipcima, iranskim proxyjima, stvorili smo novu jednadžbu prema kojoj ciljamo na glavu”, kazao je Bennett.

Nakon godinu dana na čelu države, izraelski premijer je objasnio kako Izrael i njegove tajne službe podižu uloge u sumnjivom ratu koji su s Iranom vodili gotovo četiri desetljeća.









U prošlosti je Izrael svoje napade na Iran usmjeravao gotovo isključivo na njihov nuklearni program i s njim povezane znanstvenike.

Kada je Izrael gađao druge iranske mete, kao što su Zbor garde islamske revolucije (irgc) i njegove ekspedicijske snage Quds, obično je to činio u trećim zemljama, poput Sirije.

Izrael je Tursku svrstao u ‘zemlje visokog rizika’

Međutim, sada ih napada i unutar samog Irana. U veljači je udario u tvornicu koja proizvodi dronove za gardiste u zapadnom Iranu. U svibnju je ubio jednog od njihovih zapovjednika u Teheranu, glavnom gradu Irana.

Pojačane tenzije dviju zemalja jedne prema drugoj povećale su se nakon što su dvojica neidentificiranih napadača na motoru ubile pukovnika Khodaija, a Iran je od tada obećao osvetu za incident.

U međuvremenu, Izrael je pozvao svoje građane da izbjegavaju putovanja u Tursku zbog potencijalnih prijetnji “odmazde” iz Irana, izvijestio je The Times of Israel. Izrael je Tursku svrstao u “zemlju visokog rizika”.

Dva su neprijatelja također bila upletena u takozvani rat u sjeni zbog zaustavljenih napora Irana da oživi svoj nuklearni program iz 2015., čemu se Izrael odlučno protivi. Tel Aviv je obećao da će učiniti sve što je potrebno da spriječi Teheran da dobije nuklearnu bombu.

Proxy rat

‘Rat iz sjene’ doveo je do neprijateljstava između dviju zemalja, pri čemu su se obje strane međusobno optuživale za napade na brodove, piše The New Arab.

Iran je također optužio Izrael da je izveo nekoliko incidenata visokog profila kao što su eksplozija u podzemnom nuklearnom postrojenju Natanz 2020. i ubojstvo Mohsena Fakhrizadeha, šefa iranskog nuklearnog programa, iste godine, u pokušaju sabotaže svoj nuklearni program.

Osim toga, Iran je također optužio Izrael za nekoliko ozbiljnih incidenata, kao što je je eksplozija u podzemnom dijelu nuklearke Natanz, kao i za likvidaciju Mohsena Fakhrizadeha, vodećeg čovjeka iranskog nuklearnog programa iste godina, tvrdeći kako je to bio pokušaj sabotaže njihova nuklearnog programa.

Kako se nastavljaju rasprave oko iranskog nuklearnog sporazuma, glavni partneri u pregovorima i dalje zanemaruju važnost uključivanja Zaljevskih država u pregovore.

Sporazum iz 2015. više nije moguć

U srpnju 2015. sklopljen je sporazum s Iranom. Uz svu složenost sporazuma, uključivao je prilično jednostavan quid-pro-quo dogovor: Iran bi ograničio svoju nuklearnu aktivnost, dok bi svijet zauzvrat ukinuo niz ekonomskih sankcija Iranu, od kojih neke datiraju iz 1980-ih. Trumpova administracija potopila je sporazum u svibnju 2018., a od siječnja 2021. Bidenova administracija je bila u uzaludnoj pokušaju da ga oživi.

Pregovori su trenutačno u prekidu. Pod pritiskom Kongresa i saveznika SAD-a u regiji, Bidenova administracija Iranu nije dala ono što se smatra ‘posljednjim’ ustupkom potrebnim za postizanje sporazuma, a to je ukidanje sankcija Korpusu iranske revolucionarne garde (IRGC), pretorijanskoj gardi za iransku regionalnu proxy aktivnost. S jedne strane, uklanjanje IRGC-a s popisa sankcija ne bi imalo puno efekta na suzbijanje aktivnosti garde u regiji. S druge strane, regionalni saveznici bi tu mjeru vidjeli kao veliku kritiku, piše Int Policy Digest.

Osim neširenja, nejasno je kako se novi dogovor uklapa u regionalnu strategiju Sjedinjenih Država. Iran, koji nastavlja odbijati američke ponude za izravne razgovore, također odbija surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama o pitanjima koja su važnija za njegove saveznike, a to su iranski program balističkih projektila i financiranje njegovih zastupnika. Godine 2015. dogovor je imao neke izglede za naknadni dogovor ili “više za više”.

Međutim, danas ta perspektiva nije moguća, budući je sada to sadašnja tvrdolinijaška vlada Irana jasno rekla i istaknula.