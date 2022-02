SPREMNI SMO NA SVE! Biden zaprijetio Rusiji: ‘Spremni smo za diplomaciju, ali smo spremni i odgovoriti na ruski napad na Ukrajinu’

Autor: Dnevno.hr

Napetost u odnosima Rusije i Ukrajine ne popušta. Ukrajinski predsjednik rekao je u utorak kako ruski napad očekuje u srijedu te pozvao građane te zemlje da izvjese zastave i pjevaju himnu. Danas su se sastali i održali ruski predsjednik Vladimir Putin i njemački kancelar Olaf Scholz.

Ovo je posljednji u nizu pokušaja da se smire tenzije između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je nakon više od tri sata dugog sastanka sa Scholzom rekao da Moskva ne želi rat te da je stoga dala prijedloge o sigurnosnim garancijama koje će zajamčiti sigurnost svim državama. Scholz je ponovio da je Zapad veoma zabrinut zbog velikog broja ruskih vojnika na ukrajinskim granicama, no istaknuo da diplomatska rješenja još nisu izvan dosega. Rusko povlačenje dobar je znak u tom smjeru, kazao je kancelar.

Američki predsjednik Joe Biden obratio se u utorak navečer javnosti.

Spremni smo, ma što god se dogodi

“Ponovit ću da Sjedinjene Države ostaju otvorene za diplomaciju na visokoj razini u bliskoj koordinaciji s našim saveznicima, nadovezujući se na više diplomatskih rješenja koje smo mi i naši saveznici ponudili Rusiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Sjedinjene Države i dalje vjeruju da su diplomacija i deeskalacija najbolji put prema naprijed, ali su također spremne za svaki mogući scenarij. SAD je spreman, ma što god se dogodi”, rekao je Biden.

“Spremni smo za diplomaciju, ali smo spremni i odgovoriti na ruski napad na Ukrajinu, što je još uvijek mogućnost. Danas želim govoriti o situaciji na terenu, koracima koje smo spremni poduzeti i koji nas rizici čekaju. Već tjednima se s našim saveznicima bavimo konstantnom diplomacijom”, rekao je Biden.

Nacije imaju pravo na suverenost i teritorijalni integritet

Naglasio je: “Već tjednima se s našim saveznicima bavimo konstantnom diplomacijom. Ovog tjedna sam ponovno razgovarao s predsjednikom Putinom kako bih mu rekao da se želimo držati diplomacije na visokoj razini, kako želimo postići pisani sporazum između Rusije, SAD-a i europskih zemalja i odrediti neka sigurnosna pitanja”.

“Putin i ja smo se složili da treba nastaviti ići prema tome cilju, zajedno s našim europskim saveznicima i partnerima. Sjedinjene Države su stavile na stol konkretna rješenja za postizanje mirne situacije u Europi. Predložili smo nove mjere kontrole oružja i transparentnosti, a ito tako i nove mjere strateške stabilnosti. Te se mjere odnose na obje strane. I na Rusiju i na NATO”, rekao je Biden.

Naglasio je kako se neće odreći bazičnih principa, a to je da nacije imaju pravo na suverenost i teritorijalni integritet.









“Imaju pravo na slobodu izbora svoje budućnosti i pravo na izbor s kime će se udružiti. Nastavit ćemo pregovore s našim saveznicima i partnerima sve dok postoji nada za diplomatsko rješenje, sve dok se može izbjeći uporaba sile i golema ljudska patnja koja dolazi nakon toga. Ruski ministar obrane kazao je danas da neke ruske jedinice napuštaju poziciju blizu ukrajinske granice. To bi bilo dobro, no još to nismo potvrdili”, rekao je Biden.

Ostaju na svojim prijetećim pozicijama

“Naše analize ukazuju na to da ostaju na svojim prijetećim pozicijama. Rusija sada ima više od 150.000 trupa koje okružuju Ukrajinu i Bjelorusiju. Invazija je i dalje itekako moguća. Zato sam već nekoliko puta zamolio sve Amerikance u Ukrajini da napuste tu zemlju sada dok ju je još moguće napustiti u sigurnosti”, poručio je Biden.

“Ako Rusija nastavi, okupit ćemo saveznike. Možemo donijeti velike sankcije i te mjere su spremne ako Rusija krene”, rekao je, dodavvši da neće u Ukrajinu slati vojsku, ali da je SAD poslao vojnu pomoć da se Ukrajina može obraniti.

“Neka bude jasno, SAD će uvijek braniti sve zemlje koja je dio NATO-a”, rekao je. Naglasio je kako su privremeno premjestili svoju ambasadu u Kijevu bliže poljskoj granici.









“Bili smo transparentni s građanima SAD-a i svijeta o ruskim planovima i ozbiljnosti situacije. Tako da svi mogu vidjeti što se događa. Podijelili smo što znamo i što činimo po tom pitanju. Želim da budem jasan oko toga što ne radimo. Sjedinjene Države ne predstavljaju prijetnju Rusiji, Ukrajina ne predstavlja prijetnju prijetnju Rusiji”, naglasio je, dodavi kako ni SAD ni Rusija nemaju projektile u Ukrajini, niti ih namjeravaju tamo postaviti.

“Nećemo ciljati građane Rusije. Ne želimo destabilizirati Rusiju”, poslao je jasnu poruku, dodavši da ako Rusija napadne Ukrajinu to će biti stvar izbora, rat bez uzroka i povoda. Ako Rusija napadne Ukrajinu, gubitak života će biti ogroman.

“Ako Rusija napadne Ukrajinu, čekat će je međunarodna osuda. Svijet neće zaboraviti da je Rusija izabrala bezrazložno umiranje i destrukciju. A Sjedinjene DRžave i saveznici će na to to odlučno odgovoriti. Zapad je oko toga ujedinjen”, rekao je.