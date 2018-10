SPREMA SE VELIKI RAT? Iran raketiranjem nehotice otkrio tajne američke baze u okupiranim dijelovima Sirije?

Nakon terorističkog napada u Iranu i brojnih prijetnji koje si međusobno razmjenjuju Trump i iransko vodstvo, Iran je raketirao sirijski teritorij pri čemu je zamalo pogodio američku vojnu bazu.

SAD ima desetke skrivenih baza u okupiranim dijelovima Sirije?

Regija Abu Kamal odjekivala je od eksplozija, a meta bombardiranja navodno su bili militanti koji su prošlog tjedna izveli teroristički napad na vojnu paradu. Sve je potvrdila iranska novinska agencija Sepah, mete su eliminirane, oružje je uključivalo rakete i dronove – no ono što je u svemu posebno zanimljivo su nagađanja kako u blizini terorističkih uporišta postoji baza američke vojske, na granici Sirije i Iraka. SAD nije službeno potvrdio informaciju pa se i dalje tek špekulira o konsekvencama. Ako je sve istina, ovaj napad bi mogao imati dvojake posljedice – prva je izravna prijetnja SAD-u kojom su Iranci željeli pokazati svoj kapacitet, a druga je intrigantna činjenica da Amerikanci i dalje koketiraju s terorističkim skupinama koje se danas teško mogu nazivati ‘oporbom’ ili ‘revolucionarima’.

Napad se dogodio tek koji dan nakon što su izašle informacije o većem broju manjih baza koje je SAD izgradio na istočnim granicama do jučer okupirane države. Jedna od navedenih baza u izvještaju je upravo ova u Abu Kamalu. SAD se ogradio od izvješća objavljenog putem ruske novinske agencije Sputnik. Samim time ovaj je napad još potencijalno opasniji – raskrinkavanje tajnih baza imat će posljedice i u međunarodnim odnosima. Jer bi ovo ‘de facto’ potvrdilo i bližu suradnju SAD-a s militantima, a i okupacijske ideje unatoč sve češćem dijalogu s predsjednikom Sirije Assadom. Naročito nakon što je SAD pomalo uvrijeđeno i uplašeno prošlog tjedna odlučio povući diplomate s juga Iraka, zbog ‘straha od iranskih raketa’. Službeni Washington već je najavio da će za svaki napad u Iraku okriviti Irance.

Stanje u Iranu samo se pogoršava, Hormuz mora biti taktičko rješenje

Što je pomalo i apsurdno, s obzirom na to da kaos u Basri nije isključivo vezan uz međudržavne trzavice – opća besparica, problemi s pitkom vodom i hranom, stalni nestanci struje i demonstracije dio su tamošnje svakodnevice u kojoj je potrebna samo mala iskra da dodatno potpali situaciju. Čini se kako SAD samo čeka situaciju zbog koje će započeti novi veliki rat, no čim se situacija pogorša pojavi se Trump koji nahvali iransko vodstvo i mirovna rješenja pa je doista teško bilo što predvidjeti. Iran pak pogađa najteža kriza proteklih desetljeća. Valuta rijal je na udaru progresivne inflacije nalik zemljama komunističkog svijeta osamdesetih. A prijeti dodatno zaoštravanje ako Trump uspije uvjeriti zemlje partnere na potpuni embargo na kupnju iranske nafte. Prosvjedi bujaju i po prvi puta se može zaključiti kako iza njih ne stoje ‘zapadni agenti’ već je situacija objektivno katastrofalna.

Iran u džepu ima jedno kataklizmičko rješenje – zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Taj prolaz putem Perzijskog zaljeva vodi saudijsku naftu prema Emiratima i Kuvajtu, kao i katarski LNG plin. Hormuz dnevno kanalizira 17 milijuna barela nafte, čak četvrtinu svjetske naftne potrošnje dnevno. SAD je odavno rekao da bi takav potez izazvao nužnost ‘prisilnog otvaranja tjesnaca’. Što znači da bi cijena nafte udvostručila vrijednost čime bi SAD, a posljedično i Kina bili izloženi nevjerojatnom udaru. Naravno, Kinezi imaju povlašteni ugovor s Iranom koji bi im olakšao poziciju. Kako je SAD praktički okružio Iran desecima vojnih bazi, otvaranje tjesnaca neće biti pretjerani problem. No pitanje je postoji li u Iranu kritična masa za rušenje vladajućih. Nekoć je to uspjelo s Rezom Pahlavijem, no teško da će čak i Amerikanci uspjeti dva puta prodati istu ideju…