SPREMA SE NOVI UDARAC RUSIMA! Francuski ministar najavio veliki potez. Rusija o otporu u Mariupolju: ‘Predajte se!’, Ukrajinci: ‘Borit ćemo se do kraja’

Nakon što su se ruske vojne snage regrupirale kako bi pokrenule ofenzivu na istoku Ukrajine, započela je ‘druga faza rata’. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u ponedjeljak navečer rekao je da je bitka za Donbas u tijeku, no poručuje da će se braniti bez obzira na to koliko ruskih vojnika bude napadalo. Kontrola nad Kreminnom, gradom u istočnoj regiji Lugansk, već je izgubljena tijekom teških borbi, rekao je ukrajinski dužnosnik. Rusija je u ponedjeljak bombardirala gradove diljem Ukrajine, pri čemu se izvještava o najmanje četiri raketna udara u zapadnom gradu Lavovu. U napadu je poginulo najmanje sedam osoba. Ukrajinske snage koje brane Mariupolj borit će se do kraja, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal te dodao da grad još nije pao. Prekid vatre u Ukrajini još nije na vidiku.

Sve događaje 55. dana ruske invazije na Ukrajinu pratite na Dnevno.hr

11:35 Lavrov potvrdio: Moskva započinje novu fazu ‘specijalne operacije’

Reuters izvještava da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio da Moskva započinje novu fazu svoje ‘posebne vojne operacije’ u Ukrajini. Predvidio je da će to biti značajan razvoj događaja. “Počinje još jedna faza ove operacije i siguran sam da će ovo biti vrlo važan trenutak cijele ove specijalne operacije”, rekao je Lavrov u intervjuu za TV kanal India Today.

11:30 Napadi duž fronte od 480 km

Ruska vojska napada duž fronte od 480 km u istočnoj Ukrajini u sklopu svoje velike ofenzive u, kako je to Ukrajina nazvala, ‘novoj fazi rata’. Ukrajinski glavni stožer kaže da ruske snage usredotočuju svoje napore na preuzimanje pune kontrole nad regijom Donbas, na istoku. Ruske snage pokušale su probiti obranu Ukrajine duž gotovo cijele crte bojišnice, navodi se u priopćenju Glavnog stožera.

Ruske snage su dosad uspjele proći samo kroz dva područja – istočni grad Kreminna i još jedan mali grad, kaže regionalni vojni upravitelj Luganska Serhiy Haidai. Rusija je jučer počela pojačavati svoj napad punog razmjera, usredotočujući se na Donbaske regije Donjeck i Lugansk, a snage pokušavaju napredovati u nekoliko dijelova, uključujući i susjednu regiju Harkov. Glavni stožer priopćio je kako ruska vojska nastavlja blokirati i granatirati južni lučki grad Mariupolj i ispaljivati projektile na druge gradove.

11:20 Ujedinjeno Kraljevstvo neće sudjelovati u razmjeni taoca

Ujedinjeno Kraljevstvo ne želi pomoći Moskvi u pogledu mogućnosti zamjene zarobljenika kojom bi se zamijenio proruski oligarh i ukrajinski političar Viktor Medvedčuk za dva britanska borca koje su zarobili u Ukrajini ruske snage, rekao je u utorak ministar vlade.

11:10 Slijedi najveća tenkovska bitka od Drugog svjetskog rata?

Prizor oštećenog tenka na niskom utovarivaču koji juri pokraj ukrajinsko-ruske crte bojišnice signal je onoga što je pred nama, piše Sky News. Bitka za Donbas mogla bi biti jedna od najvećih tenkovskih bitaka od Drugog svjetskog rata. Područje je ruralnije, razmak između gradova je veći. Zadržavanje te zemlje bit će ključno za obje strane. Rusija se nada da će spojiti točke između gradova ​​tenkovskom superiornošću i artiljerijom koja će pokrivati s leđa. Ali u svakom gradu i selu naći će veliki broj ukrajinskih vojnika motiviranih da brane svoju zemlju. Moral među vojnicima je ključan u ratu. Uz visok ukrajinski moral tijekom cijelog ovog sukoba, uspjeli su pružiti izvanredan otpor. Nasuprot tome, ruski vojni moral bio je nizak. No, dok su Ukrajinci držali crtu bojišnice, Rusi su se pregrupirali pod novim zapovjednikom, pojednostavili svoju zapovjednu strukturu i konsolidirali svoje snage na istoku.

11:00 Rusija će sudski osporavati zamrzavanje svoje imovine u inozemstvu

Rusija će sudski osporavati zamrzavanje svoje imovine u inozemstvu, rekla je u utorak u parlamentu čelnica ruske središnje banke Elvira Nabiulina, a prenose Ria Novosti.

“Ovo je nezapamćeno zamrzavanje zlatno-deviznih rezervi. Pripremit ćemo pravne radnje, spremamo ih prezentirati. Nezabilježeno je u svjetskim razmjerima da se zamrznu zlatno-devizne rezerve tako velike zemlje. To je nezapamćeno”, rekla je Nabiulina. Zapadne zemlje su nakon početka ruske vojne operacije u Ukrajini uvele protiv Rusije velike sankcije, a jedna od mjera je zamrzavanje deviznih rezervi. Prema ministru financija Antonu Siluanovu, Rusiji je na taj način blokirano oko 300 milijardi dolara.

10:35 Rusija poziva ukrajinske vojnike u Mariupolju da polože oružje

Separatističke snage koje podržava Rusija pokušavaju upasti u čeličanu Azovstal u opkoljenom gradu Mariupolju. Smatra se da su u tvornici smještene posljednje preostale ukrajinske trupe u lučkom gradu. Sada je rusko Ministarstvo obrane priopćilo kako poziva nacionalističke bojne i strane plaćenike da “prestanu s bilo kakvim neprijateljstvima i polože oružje” kako bi “osigurali spašavanje života”. U priopćenju je stajalo: “Još jednom pozivamo službene vlasti na razboritost, da daju odgovarajuće upute militantima o prekidu besmislenog otpora i napuštanju žarišta otpora.”

10:25 Viši kineski diplomat: Kinesko-ruska suradnja je ‘otporna’

Kina je rekla Rusiji da će s njom i dalje jačati “stratešku suradnju” bez obzira na međunarodnu nestabilnost, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova u utorak. Zamjenik kineskog ministra vanjskih poslova Le Yucheng potvrdio je to ruskom veleposlaniku u Kini Andreju Denisovu u ponedjeljak, navodi se u priopćenju ministarstva. Le je naveo povećanje od 30 posto u kinesko-ruskoj trgovini u prva tri mjeseca ove godine kao dokaz “otpornosti i endogene snage” suradnje između dviju zemalja, prema priopćenju. Njih dvojica razgovarala su i o Ukrajini. Kina se suzdržala od osude Rusije zbog Ukrajine, u kojoj je prema Ujedinjenim narodima od početka rata 24. veljače poginulo više od 2000 civila. Rusija niječe da je ciljala civile u onome što naziva “posebnom operacijom”.

10:00 Rusija: Tijekom noći pogodili smo 1260 ciljeva u Ukrajini

Reuters prenosi najnovije operativne tvrdnje ruskog ministarstva obrane. Rekli su da su ruske raketno-topničke snage pogodile 1260 ciljeva u Ukrajini tijekom noći, a da su protuzračne snage srušile ukrajinski avion MiG-29 u regiji Donjeck. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

09:55 Separatisti: Započeo je napad na Azovstal

Predstavnik proruske separatističke milicije iz Donjecka Eduard Basurin je za rusku televiziju da je, prema njegovim informacijama, počeo napad na Azovstal. “Koliko je meni poznato, dio jurišnih grupa koje su odabrane upravo za napad na ovaj objekt već su započele s radom”, rekao je. Kaže da su tvrdnje o civilima koji se kriju u podrumima čeličane laž. “Ukrajinska vojska se koristi lažima kako bi odgodila početak napada”, rekao je.

09:25 Kuleba u Bugarskoj

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba stigao je u Bugarsku, gdje je, kako kaže, dobio zadatak “tražiti korake za postizanje mira u Ukrajini”. Zahvalio je narodu Bugarske na potpori i opisao zemlju kao “prijatelja i partnera unutar EU i bilateralno”.

Tasked by President @ZelenskyyUa with seeking steps to win peace in Ukraine, I arrived in Sofia to meet with the Bulgarian leadership. Bulgaria is our friend and partner within the EU and bilaterally. We also feel the support of the people of Bulgaria at this critical time.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022