SPRDNJA S PUTINOVIM MASIVNIM STOLOM: Pet metara dugački stol krije Putinovu najveću slabost, koju skriva od drugih

Ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je organizirati sastanke jedan na jedan sa stranim predsjednicima za ogromnim ovalnim stolom, dugačkim otprilike pet metara. U ponedjeljak je tako Putin ugostio francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za tim masivnim i upadljivim stolom. Macron je doletio u Mosku obećavajući intenzivan razgovor sa Putinom te je tražio povijesno rješenje za predstojeću opasnost od rata između Rusije i Ukrajine.

Nakon pet sati razgovora za bijelim stolom, Macron nije uspio izvuči bilo kakve javne ustupke od Putina, a sve su veća govorkanja da je taj masivni stol bio demonstracija moći za “pokoravanje” francuskog predsjednika. Drugi pak govore da tajna ovog uistinu bizarnog stola leži u držanju distance zbog covida. Ranije ovog mjeseca, Putin je za istim stolom ugostio mađarskog premijera Viktora Orbana.

Vrlo sličan stol također se pojavio prije pandemije, ali za njim je tada sjedilo nekoliko ljudi.

Will Putin and Macron do face painting after? #Ukraine #pointless #lipservice pic.twitter.com/hi9agrWzmZ

— Tarquin (@Tarquin_Helmet) February 7, 2022