ŠPANJOLSKA VRIJE: Desnica će preuzeti vlast u travnju

Autor: Hina

Stranke desnice – Narodna stranka, Građani i Vox – mogle bi zajednički preuzeti vlast od socijalista na prijevremenim izborima u Španjolskoj zakazanima za 28. travnja, pokazala je najnovija anketa objavljena u nedjelju u novinama El Mundo.

Navedene tri stranke mogle bi dobiti između 169 i 179 zastupnika u parlamentu sa 350 mjesta. Za formiranje vlade potrebna je natpolovična većina od 176 mjesta.

Vlada pala na proračunu

Anketu je provela tvrtka za ispitivanje javnog mišljenja Sigma Dos na temelju 1200 anketiranih građana od 19. do 22. siječnja. Četiri dana prije provođenja ankete španjolski premijer Pedro Sanchez sazvao je prijevremene izbore nakon što je parlament odbio predloženi proračun njegove manjinske socijalističke vlade za 2019. godinu.

Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) došla je na vlast u lipnju kada je u parlamentu bilo izglasano nepovjerenje konzervativnoj vladi Narodne stranke, osuđene za korupciju. PSOE je od tada, proteklih osam mjeseci, upravljao zemljom sa 84 zastupnika oviseći o potpori manjih stranaka ljevice te regionalnih stranaka Katalonije i Baskije.

Proračun je odbijen nakon što su Sanchezu okrenule leđa katalonske stranke nezadovoljne odbijanjem dijaloga o samoodređenju Katalonije. Protiv proračuna su glasale i Narodna stranka, Građani i Vox.

Na izborima krajem travnja najviše bi glasova mogao dobiti PSOE, između 110 i 114 mjesta, no to je daleko od potrebnih 176 mjesta za formiranje vlade, pokazala je anketa Sigme Dos. Druga stranka prema broju glasova bila bi Narodna stranka s dobivenih 71 do 75 mjesta dok bi Građani imali između 54 i 58 mjesta. Rastuća desna stranka Vox, koja se protivi imigraciji i pokušaju odcjepljenja Katalonije, mogla bi osvojiti od 44 do 46 mjesta.

Postignu li te tri stranke sporazum mogle bi doći na vlast. To su u siječnju učinile nakon prijevremenih izbora u Andaluziji, najmnogoljudnijoj pokrajini na jugu zemlje, gdje je PSOE ostao bez vlasti nakon gotovo četiri desetljeća.

Lijeva koalicija gubi povjerenje birača

Vox je tada premašio sva očekivanja i prognoze anketa pa osvojio 12 od 109 zastupničkih mjesta u tamošnjem parlamentu u Sevilli.

Za razliku od drugih europskih zemalja, u Španjolskoj stranke koje bi se mogle okvalificirati kao krajnja desnica nisu imale zastupnike u parlamentu. U Španjolsku je uvedena demokracija nakon smrti konzervativnog diktatora Francisca Franca umrlog 1975. godine.

Godine 2014. narušeno je dominantno dvostranačje PSOE-a i Narodne stranke koje su se gotovo četrdeset godina mijenjale na vlasti. Nove stranke nastale na nezadovoljstvu nezaposlenošću i korupcijom u tim dvjema strankama prisilile su socijaliste i konzervativce na stvaranje saveza i koalicija s manjim novim strankama.

PSOE bi mogao osvojiti najviše glasova, što su zadnjih dana pokazale i druge ankete, no njegova mogućnost koaliranja je itekako sužena. Naime, lijeva koalicija Unidos Podemos, sastavljena od Podemosa i Ujedinjene ljevice, gubi podršku birača te bi prema anketi Sigme Dos mogla osvojiti između 37 i 39 glasova. Upravo su te stranke dosad najviše podržavale PSOE.

U najboljem slučaju, pokazuje anketa, oni bi zajedno imali 153 mjesta, osjetno ispod potrebnih 176. Katalonske stranke, koje inzistiraju na organiziranju dogovornog i međusobno prihvaćenog referenduma, svoju podršku uvjetuju referendumom kojeg PSOE odbija. Stranke desnice žestoko se protive zahtjevu regionalne vlade Katalonije.