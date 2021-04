ŠOK U SAD-U: Masovna pucnjava u skladištu Fedexa, dogodio se pravi MASAKR: Policija javlja da zasad ima osmero mrtvih!

U skladištu američke tvrtke za kurirske usluge Fedex u saveznoj državi Indianapolis došlo je do masovne pucnjave u četvrtak navečer.

Osmero ljudi preminulo je u bolnicama nakon što su teško ranjeni vatrenim oružjem, izvještava policija.

Dodaju da je još mnogo ozlijeđenih na bolničkoj skrbi.

Napadač si je oduzeo život

Policija navodi kako si je napadač vjerojatno oduzeo život.

Nadalje tvrde da nema opasnosti po zajednicu.

Policija nije dala dodatne informacije o ozbiljnosti ozljeda ljudi koji su trenutno u bolnicama, piše CNN.

“Vidio sam muškarca s nekakvom automatskom puškom, pucao je na otvorenom”, izjavio je Jeremiah Miller koji se zatekao u blizini.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021