Snowden ponovno upozorava svijet! Njegovo otkriće je ‘dječja igra’ u odnosu na to što danas rade ljudima: Nadzor otišao predaleko

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Edward Snowden, bivši zaposlenik CIA-a i Nacionalne službe sigurnosti SAD-a, te privatnih kompanija na poslovima unutar sustava NSA, a koji je postao zviždač nakon što je javnosti predočio tajne dokumente koji su pokazali postojanje velikog broja tajnih projekata nadziranja, ozbiljno je zabrinut.

Upozorio je da je tehnologija nadzora danas toliko naprednija i nametljivija da ona koju koriste američke i britanske obavještajne agencije, a koju je otkrio 2013., izgleda kao dječja igra.

U intervjuu na 10. godišnjicu svojih otkrića o razmjerima nadzora američke Nacionalne sigurnosne agencije i njezinog britanskog pandana GCHQ, od kojih su neki bili nezakoniti, rekao je da ne žali zbog onoga što je učinio i naveo pozitivne promjene, piše Guardian.





No, depresivan je zbog zadiranja u privatnost kako u fizičkom tako i u digitalnom svijetu.

“Tehnologija je postala iznimno utjecajna”, rekao je Snowden. “Ako razmišljamo o onome što smo vidjeli prije 10 godina i mogućnostima Vlada danas, 2013. se čini kao dječja igra.”

Izrazio je zabrinutost ne samo zbog opasnosti koje predstavljaju vlade i velike tehnološke tvrtke, već i zbog komercijalno dostupnih videonadzornih kamera, prepoznavanja lica, umjetne inteligencije i nametljivog špijunskog softvera kao što je Pegasus koji se koristi protiv disidenata i novinara.

Osvrćući se na 2013., rekao je: “Vjerovali smo da nas vlada neće za*ebati. Ali jesu. Vjerovali smo da nas tehnološke tvrtke neće iskoristiti. Ali jesu. To će se opet dogoditi, jer takva je priroda moći.”

Snowden je u egzilu u Rusiji od 2013. nakon bijega iz Hong Konga, gdje je novinarima predao desetke tisuća strogo povjerljivih dokumenata.

Ne žali za tim što je učinio

Njegovi kritičari ga osuđuju zbog boravka u Rusiji, iako se čini da je to jedina realna opcija koja mu je dostupna osim zatvora u SAD-u. Kritike su pojačane od invazije na Ukrajinu i njegovog stjecanja ruskog državljanstva prošle godine, dvije godine nakon što je podnio zahtjev.









No, unatoč osobnoj nevolji, Snowden se ne bavi prošlošću. “Ne žalim”, rekao je. Smanjio je svoje javno eksponiranje u posljednje dvije godine, drži manje govora i povlači se iz intervjua i s društvenih medija. Djelomično je to zbog obiteljskih obveza jer on i supruga imaju dva mala sina.

Ipak, tijekom posljednjeg desetljeća ostao je u kontaktu s trojicom novinara koji su ga sreli u Hong Kongu. U petak će biti točno 10 godina otkako je Snowden otkrio da je izvor curenja informacija.

Zabrinut zbog tehnološkog napretka koji narušava privatnost

Navodi, kao jednu od pozitivnih ostavština prokazivanja curenja informacija vidi široku upotrebu end-to-end enkripcije Velike tehnološke tvrtke bile su posramljene otkrićima da je NSA predavala osobne podatke. Kao odgovor na to, usprkos protivljenju agencija, tvrtke su požurile s end-to-end enkripcijom godinama ranije nego što je planirano.









“Kada je priča odjeknula 2013. to je bio pusti san. Ogroman dio globalnog internetskog prometa putovao je elektronički ogoljen. Sada je to rijetko.”

Ali Snowden je zabrinut zbog tehnološkog napretka koji narušava privatnost. “Ideja da će nakon otkrića 2013. sljedeći dan biti duge i jednorozi nije realna. To je proces koji traje. I morat ćemo raditi na tome do kraja naših života, života naše djece i kasnije.”

Obavještajne agencije u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu priznaju da je bilo koristi od rasprave o privatnosti koju je izazvao Snowden, ali i dalje tvrde da je to nadmašila šteta koju tvrde da im je učinjena, uključujući MI6 koji je morao zatvoriti ljudske obavještajne operacije. Njihova druga pritužba je da je narativ 2013. prikazao NSA i GCHQ kao jedine zlonamjerne aktere. ignorirajući ono što su Rusija i Kina radile na internetu.

Snowden osporava takve tvrdnje. Rekao je da nitko u to vrijeme nije mislio da su Rusija i Kina anđeli. Što se tiče štete, rekao je da agencije nikada nisu navele nikakve dokaze.

“Ometanje? Naravno, to je moguće”, rekao je. “Ali teško je tvrditi ‘štetu’ ako, unatoč 10 godina histerije, nebo nikada nije palo.”